Koliko su opasne ovakve situacije, i kako je izgledala sama akcija spasavanja, za "Redakciju", govorio je Vladica Zdravković - kapetan.

- Na 15. kilometru reke Save došlo je do zastoja motora i kvara plovila. Rečna policija je reagovala veoma brzo i, zahvaljujući stručnoj obuci i pravovremenoj intervenciji, uspela da spasi putnike. Situacija je bila dodatno otežana činjenicom da je na čamcu bila i beba od četiri meseca - počeo je Zdravković.

Vladica Zdravković - kapetan

Apel na veću odgovornost na vodi

Ističe da je reč o neodgovornosti pojedinih nautičara i podseća da je ranije upozoravano na potrebu provere plovila, pogonskog sistema i kompletne bezbednosne opreme pre isplovljavanja.

- Očigledno je došlo do propusta u pripremi plovidbe, iako je to obavezan deo bezbedne vožnje na vodi. U ovakvim situacijama trebalo bi obavestiti i Centar za socijalni rad, zbog izlaganja deteta potencijalnoj opasnosti, uz napomenu da se ne osporava vožnja dece na vodi, već insistira na strogim bezbednosnim merama.

- Ovakve situacije nisu retke. Nedavno je zabeležen i slučaj kod Beograda na vodi, kada je došlo do prevrtanja čamca sa roditeljem i detetom. Sve se uglavnom svodi na ljudski faktor, a ne samo na prirodne uslove. Zato je važno da se nautičari blagovremeno informišu o meteorološkim uslovima i da pre svakog izlaska na vodu detaljno provere opremu i bezbednost. Tek nakon toga bi trebalo donositi odluke o plovidbi i boravku na reci - za "Redakciju", zaključio je Zdravković.

