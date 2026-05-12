Slušaj vest

U saradnji i na osnovu razmene informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, u Skoplju je uhapšen S. M. (1984).

Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Skoplju gde je boravio, pronađena je lična karta drugog lica izdata od strane Republike Srbije, crna taktička uniforma, vojni nož, manja količina marihuane, pištolj marke CZ i municija.

Hapšenje pripadnika kriminalne grupe iz Srbije u Severnoj Makedoniji Foto: MUP Srbije

Kako se sumnja, S. M. je u prethodnom periodu ilegalnim putem prešao na teritoriju Severne Makedonije i u toj zemlji, sumnja se, planirao izvršenje teških krivičnih dela za račun članova kriminalne grupe kojoj pripada, najverovatnije krivično delo ubistvo. 

Kurir.rs

Ne propustiteHronikaZVICEROV ČOVEK HTEO DA BACI PROSTITUTKU S TERASE, PA GO I KRVAV POČEO DA BEŽI! Uznemirujući snimak uhapšenog Drešaja, ima krcat dosije, a iz Srbije proteran!
terasa-4.jpg
HronikaFILMSKO HAPŠENJE KAVČANINA U POZNATOM RESTORANU! Pogledajte spektakularnu akciju, oborili ga na pod i odmah lisice! VIDEO
hapšenje falsifikovanje isprava
HronikaNOVA ŠEMA BALKANSKIH NARKO-KLANOVA! Koriste "čisti" biznis kao paravan, ista metoda u 2 velike akcije razotkrila mrežu šverca 1.350 kilograma droge!
droga
HronikaSPEKTAKULARNO HAPŠENJE NARKO-KLANA! PETORICA PALA U SRBIJI: Švercovali tonu hašiša i kokaina širom Evrope, uhapšeni u velikoj akciji (foto, video)
Hapšenje
HronikaRAZBILI VRATA KUĆE, PA IH BACILI LICEM NA POD! Ovako je "pala" opasna kriminalna grupa koja stoji iza likvidacije Živka Bakića i ubistva u Požarevcu! (VIDEO)
hapšenje.jpg