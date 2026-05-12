Uhapšen u Skoplju s tuđom ličnom kartom iz Srbije, sumnja se da je spremao ubistvo.
saradnja dve policije
UHAPŠEN PRIPADNIK KRIMINALNE GRUPE: U saradnji s našim UKP "pao" u Skoplju, sumnja se da je imao samo jedan zadatak (FOTO)
U saradnji i na osnovu razmene informacija između Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, u Skoplju je uhapšen S. M. (1984).
Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Skoplju gde je boravio, pronađena je lična karta drugog lica izdata od strane Republike Srbije, crna taktička uniforma, vojni nož, manja količina marihuane, pištolj marke CZ i municija.
Hapšenje pripadnika kriminalne grupe iz Srbije u Severnoj Makedoniji Foto: MUP Srbije
Kako se sumnja, S. M. je u prethodnom periodu ilegalnim putem prešao na teritoriju Severne Makedonije i u toj zemlji, sumnja se, planirao izvršenje teških krivičnih dela za račun članova kriminalne grupe kojoj pripada, najverovatnije krivično delo ubistvo.
