Strašna porodična tragedija potresla je jutros Čukaricu kada je u stanu nađeno telo muškarca, kog je kako se sumnja, ubila supruga nakon verbalnog sukoba.

Zločin se dogodio u ranim jutarnjim satima. Policija je ispred zaključanih vrata stigla nakon poziva uznemirenih komšija koji su čuli buku, ali su unutra mogli da uđu tek kada su vatrogasci razvalili vrata. U hodniku stana policajce i vatrogasce je dočekao horor - muškarac je ležao u velikoj lokvi krvi sa vidljivim ranama, dok je žena zatečena u istoj prostoriji. Kako tvrdi Telegraf, sumnja se da je M.P. ubila supruga tako što mu je zarila drveni predmet u srce.

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičena žena je odmah privedena na licu mesta. Istraga ispituje motive koji su doveli do krvavog pira, a pretpostavlja se da su porodične razmirice eskalirale u fizički obračun. Inspektori su pronašli i predmet kojim je zločin izvršen, a koji je odmah poslat na veštačenje.

Komšije u neverici

"Znali smo da imaju problema, ali niko nije mogao da zamisli da će se ovako završiti. Jutros nas je probudila vriska, a onda su stigli vatrogasci i kordon policije. Sve je puno krvi," priča šokirana komšinica.

Na licu mesta se i dalje nalaze jake snage policije i dežurni tužilac. Zgrada je pod potpunom blokadom dok traje prikupljanje dokaza koji će biti ključni za podizanje optužnice.

Kurir.rs/Telegraf

