Ispred zgrade na Čukarici u Beogradu, u naselju BAnovo brdo, gde se jutros dogodio stravičan zločin, sve vrvi od policije!

Kako se saznaje, žena M. P. (67) ubila je svog supruga Z. P. (76), a svemu je prethodila svađa supružnika.

- Komšije su rano jutros čule buku iz stana supružnika. Pozvali su policiju, a kako su vrata bila zaključana iz nutra, službenici su pozvali vatrogasce koji su razvalili vrata. Unutra je zatečen horor, muškarac je bio u lokvi krvi, a žena vidno uznemirena i u stanju šoka - kaže izvor i dodaje da je ženu odvela policija.

Brojne policijske patrole, forenzičke ekipe, kao i ekipa Hitne pomoći trenutno su na terenu, gde se vrši uviđaj i utvrđuju sve okolnosti jezivog zločina koji je uznemirio stanare višespratnice na Banovom brdu.

- Inspektori su uzeli izjave od komšija, a forenzičari su u kesama odnosili dokaze iz stana. Jako smo uznemireni, ne možemo da verujemo šta se ovo dešava. Od jutros, od 7.30 sati, ovde je opsadno stanje... Kažu da je čitav stan krvav, kao i da mu je zarila nešto u srce, neki drveni predmet - ispričao je jedan zaprepašćeni komšija.

Na terenu je i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje vodi istragu.