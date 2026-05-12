M. P. (67) koja je uhapšena zbog sumnje da je jutros u stanu na Banovom brdu ubila supruga, prema prvim informacijama iz istrage, usmrtila je Z. P. (76), tako što mu je nogar od stolice zarila direktno u srce! Posle stravičnog zločina, M. P. se navodno zaključala u stanu, pa su vatrogasci morali da intervenišu kako bi razvalili vrata. Policajci koji su prvi ušli u stan, prema nezvaničnim informacijama, ženu su zatekli pored tela muža, koje je bilo u lokvi krvi.

- Kada su policajci ušli u stan zatekli su jeziv prizor, muškarca u lokvi krvi i tragove borbe po čitavom stanu. Unutra je bila i M. P. koju su savladali i uhapsili - otkriva izvor Kurira detalje zločina.

Uviđaj na mestu zločina i dalje je u toku, a forenzičari i tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i dalje su u stanu.

Komšije kažu za Kurir da su rano jutros čuli strašnju buku iz stana u kom su živeli supružnici i da su zbog toga odmah pozvali policiju.

Uviđaj na mestu zločina na Čukarici Foto: Kurir

- Ovo nije prvi put da policija interveniše zbog nasilje u tom stanu. I pre oko godinu dana, M. P. je navodno bila nasilna prema mužu, a čak ga je jurila i nožem po stanu, zbog čega su policajci morali da intervenišu. Kako smo čuli, kada su došli na njihova vrata, jer je takođe neko od komšija tada prijavio buku, napala je i njih - priča za Kurir jedan od komšija, ali dodaje da ne zna da li se zbog toga vodio postupak protiv nje.

Kako navodi, gotovo svi stanari zgrade zazirali su od M. P. i izbegavali kontakt, a naročito bilo kakav sukob sa njom.

- Na neki način, bili smo u strahu od te žene. Ipak, da je u stanju ovako nešto da uradi, nismo očekivali - dodaje naš sagovornik.

Drugi komšija kaže da se rano jutros čula lomljava ali i zapomaganje komšije.

- Svađe koje su dopirale iz njihovog stana bile su uobičajene. Jutros su bili glasniji nego inače, čula se buka, lomljava. Kako smo čuli, M. P. je drvenu stolicu polomila i onda nogarom presudila mužu. Strašno, kao iz horor filma. Kažu nam da je ceo stan krvav - dodaje on.

Komšije su, kako saznajemo, dale izjave inspektorima koji po nalogu tužioca prikupljaju dokaze u stanu.

Motiv i detalji zločina još uvek se utvrđuju.