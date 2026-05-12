Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga uhapsili su D. K. (52) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

1/10 Vidi galeriju Zaplenjena droga na graničnom prelazu Batrovci Foto: MUP Srbija

- Na Graničnom prelazu Batrovci, noćas, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Upravom carina, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je oko 200 kilograma marihuane i oko 2,4 kilograma kokaina - saopšteno je iz MUP.

Marihuana 200 kilograma hapšenje D.K. Izvor: Mup Srbije