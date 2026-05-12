Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga uhapsili su D. K. (52) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Zaplenjena droga na graničnom prelazu Batrovci Foto: MUP Srbija

- Na Graničnom prelazu Batrovci, noćas, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Upravom carina, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je oko 200 kilograma marihuane i oko 2,4 kilograma kokaina - saopšteno je iz MUP.

Marihuana 200 kilograma hapšenje D.K.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.

