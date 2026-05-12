U kamionu osumnjičenog D.K. nađeni marihuana i kokain
Velika akcija
NA BATROVCIMA ZAPLENJENA OGROMNA KOLIČINA DROGE: Pogledajte kako je uhapšeni Novosađanin u kese i torbe spakovao preko 200 kg! (foto,video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, UKP, Službe za borbu protiv droga uhapsili su D. K. (52) iz Novog Sada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.
Zaplenjena droga na graničnom prelazu Batrovci
- Na Graničnom prelazu Batrovci, noćas, u saradnji sa pripadnicima Uprave granične policije i Upravom carina, pregledom teretnog motornog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, pronađeno je oko 200 kilograma marihuane i oko 2,4 kilograma kokaina - saopšteno je iz MUP.
Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, biće sproveden u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.
