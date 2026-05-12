Po nalogu Javnog tužilaštva za organizovni kriminal u saradnji sa policijskim službenicima Uprave kriminalističke policije, Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, danas je na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške uhapšeno pet pripadnika organizovane kriminalne grupe zbog sumnje da su organizovali prostituciju u Beogradu. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, oni se sumnjiče da su od novembra prošle godine do maja ove godine organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji Bgrada.

- Slobode su lišeni: D.N., K.A., I.D., Z. M. i V.A. jer postoje osnovi sumnje da su pripadnici ove organizovane kriminalne grupe u pomenutom periodu najpre oglašavali usluge prostitucije na iternet stranici www.seksiadresar.com, potom

dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali i prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda - navodi se u saopštenju Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

Kako se dodaje, osumnjičenima se na teret stavlja da su polovinu novca zadržavale ženske osobe, koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizovane kriminalne grupe.

- Cenovnik pružanja seksualnih usluga iznosio je od 80 do 150 evra - dodaje se u saopštenju.

Pripadnicima ove organizovane kriminalne grupe se stavlja na teret da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela a u vezi krivičnog dela posredovanje u vršenju prostuitucije.