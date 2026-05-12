Stanari zgrade na Banovom brdu u kojoj se rano jutros dogodio jezvi zločin, pošto je M. P. (67) suprugu Z. P. (76) zarila drvenu nogaru od stolice u srce, tvrde da je par godinama bio razveden, ali da je ubijeni penzioner odlučio da se vrati u njihov porodični stan kako bi brinuo o supruzi.

Komšije tvrde da je žena imala psihičke probleme i da je i ranije bila je nasilna i prema Z. P. ali i prema drugim ljudima, zbog čega su svi zazirali od nje.

- Sumnjam da je prestala da pije terapiju, jer ne znam kako drugačije da objasnim ono što se dogodilo. Sretala sam je, imala je različite faze, od fine komšinice do nasilne žene koja nije birala koga napada. I prošle godine je dolazila policija, čuli smo da je muža tada nožem napala u stanu, a kada su policajci došli da intervenišu, nadljudskom snagom je nasrnula i na njih, jedva su je savladali - priča jedna komšinica.

Policija ispred zgrade Foto: Kurir

Kako dodaje, M. P. i Z. P. razveli su se pre nekoliko godina i nesrećni penzioner tada se navodno iselio iz stana.

- Svi smo se iznenadili kada smo videli da se posle nekog vremena ipak vratio i nastavio život sa M. P. Komšiji je, kako sam čula, rekao da mnogo voli svoju ženu i da ne može da joj okrene leđa. Odlučio je da živi sa njom i da joj pomaže, naročito zbog njenog narušenog psihičkog zdravlja. Trpeo je dugo njene ispade i nasilne epizode, ali ne verujem da je i pomislio da bi mu presudila - kaže ona.

Prema rečima komšinice, bračni par ima ćerku, koja nije bila u stanu kada se zločin dogodio.

Podsetimo, stanari zgrade na Čukarici, rano jutros čuli su buku i lomljavu u stanu, zbog čega su pozvali policiju. Međutim, pošto su vrata bila zaključana iznutra, intervenisali su i vatrogasci, kako bi razvalili vrata.

- U stanu je zatečen muškarac u lokvi krvi i žena koja je sedela pored njega, u lošem psihičkom stanju. Ona je privedena posle zločina - naveo je sagovornik Kurira.