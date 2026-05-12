Slušaj vest

U požaru koji se danas dogodio u mestu Pakovraće kod Čačka, jedna osoba je izgubila život.

Kako Kurir saznaje, vatra je izbila u automobilu čačanskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Čačka prema Požegi. Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta se odvija usporeno.

Mesto nesreće kod Čačka Foto: Kurir

- Automobil je skrenuo s puta i videli smo da iz njega dopire dim. Veoma brzo su stigli vatrogasci i ekipa Hitne pomoći - rekao je jedan od očevidaca koji je bio u koloni vozila.

Prema nezvaničnim informacijama, vozač automobila je izgoreo i u toku je evakuacija tela iz vozila, zbog čega je saobraćaj na ovoj deonici privremeno obustavljen.

Na terenu su i dalje ekipe Hitne pomoći i vatrogasaca, a uviđaj koji je u toku bi trebalo da utvrdi uzrok ove nesreće.

Ne propustiteHronikaNEPOZNATA OSOBA ZAPALILA AUTOMOBIL U PROKUPLJU Sve se odigralo u glubo doba noći, vlasnik van sebe
,.jpg
HronikaZAPALJEN BMW U MIRIJEVU: Vatra buknula u gluvo doba noći, vlasnik ima krimi-dosije!
Zapaljen automobil (3).jpeg
HronikaSASLUŠANI PIROMANI SA VRAČARA ZBOG "AUDIJA"! Kamere jednog snimile kako prilazi vozilu i poliva, dvojica puštena da se brane sa slobode!
1202shutterstock-188387876.jpg
HronikaZAPALIO SE AUTOMOBIL NASRED PUTA KA NOVOM SADU Vatra kulja na sve strane, vatrogasci na licu mesta, saobraćaj gotovo onemogućen (VIDEO)
collage.jpg