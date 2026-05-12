Crnogorski državljanin Mili Bajramović (33), kojeg bezbednosne službe označavaju kao visokorangiranog člana škaljarskog klana, koji se sumnjiči da je učestvovao u dve likvidacije, uhapšen je u Riminiju u Italiji u okviru međunarodne akcije “SMIT”. Za njim su bile raspisane međunarodne poternice Crne Gore i Austrije zbog sumnje da je učestvovoa u ubistvima Šćepana Roganovića 2020. u Herceg Novom, kao i njegovog brata Vladimira Roganovića 2018. u Beču, ali i pokušaj ubistva Stefana Vilotijevića koji je bio u društvu Roganovića kada je ubijen u Beču.

- U Riminiju u Italiji, nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva „SMIT“, lociran i od strane policije Republike Italije lišen slobode M.B. (33), državljanin Crne Gore, koji je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja deluje kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou - saopštili su iz Uprave policije Crne Gore.

Kako navode, hapšenju je prethodila višegodišnja razmena operativnih informacija i saznanja između evropskih i regionalnih timova za međunarodne ciljane potrage.

- Za M.B. je od strane NCB Interpola Podgorica raspisana međunarodna poternica po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela: stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija. Prema navodima optužnice, on je 13.2.2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije formirane od strane sada pokojnog Krsta Vujića, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića - saopštili su iz UP.

Dodaju da za M.B. je od strane NCB Interpol Beč - Austrija raspisana međunarodna potjernica po naredbi Javnog tužilaštva u Beču, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela ubistvo i ubistvo u pokušaju. On se sumnjiči da je 21.01.2018. godine, u centru Beča, upotrebom vatrenog oružja lišio života Vladimira Roganovića i teško ranio S. V.

Mili Bajramović, prema pisanju Dana, bio je jedan od najbližih saradnika nedavno ubijenog škaljarca u Barseloni, Krsta Vujića.

Podsetimo, i Vujić i Bajramović godinama su bili u bekstvu i za njima se tragalo.

Vujić je likvidiran u Španiji sredinom aprila, u sred dana, dok je sa suprugom i maloletnih detetom sedeo u kafiću. Lekari su se nekoliko dana borili za njegov život, ali je preminuo u bolnici. Vujić je inače, bio označen organizator kriminalne grupe zajedno sa Igorom Vukotićem, rođenim bratom ubijenog vođe škaljarskog klana Jovanom Vukotićem.

Prema optužnici crnogorskog tužilaštva, na teret im se stavljalo da su organizovali ubistvo Šćepana Roganovića, visokopozicioniranog pripadnika kavačkog klana Duška Roganovića, koji je takođe u bekstvu, u Herceg Novom. Kako je tada saopšteno iz tužilaštva Šćepan Roganović nije imao dosije, a sumnjalo se da je ubijen iz "bezobzirne osvete".

Zvicer dao misterioznu čitulju za ubijenog u Beču Vladimir Roganović, za čije ubistvo Austrija traži uhapšenog škaljarca Milija Bajramovića, bio je brat ubijenog Šćepana Roganovića. Nakon njegovog ubistva, vođa kavačkog klana Radoje Zvicer je putem čitulje javno optužio Jovana Vukotića za smrt svog bliskog saradnika, što je prema tvrdnjama upućenih, dodatno produbilo sukob između zaraćenih kriminalnih klanova. - Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Nije ti ravnog bilo! Voli te brat - napisao je tada odbegli vođa "kavčana".

Optužnicom za to ubistvo, podsetimo, kao direktni izvršilac je označen uhapšeni Mili Bajramović.

- Bajramović je sa umišljajem ubio Šćepana Roganovića na podmukao način, tako što je naoružan vatrenim oružjem došao do parka, sačekao dolazak oštećenog Roganovića koji je silazio niz stepenice iz pravca Kanli kule u pravcu Trga Nikole Đurkovića i iznenada na prometnom mestu, kada se oštećeni nije nadao, prišao mu brzim koracima i iz pištolja marke "crvena zastava" ispalio više projektila, od kojih ga je šest pogodilo - navodi se u optužnici i dodaje da je nakom izvršenog ubistva Bajramović pobegao do mesta na kom ga je pokojni Vujić sačekao na motoru.

Inače, i rođeni brat ubijenog Šćepana Roganovića bio je meta napada. U eksploziji bombe postavljene pod njegov automobil 2017. Duško Roganović je ostao bez obe noge. Iste godine, krajem jula, ubijen je i njihov otac Niko Roganović.

Prema presretnutim Skaj porukama, ubijeni Vujić, uhapšeni Bajramović i Igor Vukotić posle zločina u Herceg Novom bili su u kontaktu i planirali naredno krivično delo.

Mili Bajramović: Brate ovo naše ako dođe do suđenja, kao što oće…mi moramo pre toga ubit Duku i Duška da, nema ko to da gura protiv nas... jer oni će sve svoje veze sve na svet da upiru da nas osude.

Krsto Vujić: Znam brate mi moramo to do kraja leta završiti.

Mili Bajramović: Moramo pametnije definitivno. Ne radi se tu više ni u parama za delo, ne mogu ja ubijati doveka da bi zaradio jer brate, mora nam i posao krenuti. Ali treba i od njih uzet sve što se nudi i sve što se može. Nama rekoše 150 hiljada i 7 kila. Ti brate reci kako je rečeno bilo za Šćepana i to nismo mi tražili nego je obećano. Kao da smo ispod nivoa... tačno kao da su rekli ovako "dalo im se dva puta po 50, dosta im je to".

Sudeći po Skaj porukama, škaljarci su planirali još neka ubistva, nakon što im se otvorio "biznis" nakon ubistva Roganovića.

Mili Barjamović: Jesi razmišljao šta za Nana?

Krsto Vujić: Neka se opusti malo da vidi da se ne pominje nigde i onda ću ga navući na pare i to je to. Samo moram videti koga da pošaljem dole da ga zakopa.

Mili Barjamović: A to se mora dobro napraviti brate da se i tu ni napravi greška da neko leži zbog toga, zbog otmice itd. To kopanje je grdno, baš što uvek neko nekad može pokazati mesto gde je zakopan. Ja bih najradije ja da to uradim, ali gde ću još za Nana dolazit dole i rizikovati da padnem negde da me uhapse. Jedino ako dođem ubrzo za Duku da ga radim i samo ja da znam gde je rupa.