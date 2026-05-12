Nakon što je u stanu na Banovom brdu, na Čukarici u Beogradu, nogarom od stolice ubila svog supruga Z. P. (76), osumnjičena M. P. (67) je izneta iz stana na nosilima!

Kako se moglo vidreti na licu mesta, osumnjičenu ženu je ekipa Hitne pomoći na nosilima unela u sanitet.

- Policija je sve vreme bila tu, kraj nje. Jedan policajac je išao ispred nosila, drugi iza. Dok su je ubacivali u vozilo Hitne pomoći, policajci su takođe stajali kraj nje. Žena je bila u izuzetno lošem psihičkom stanju, zbog toga je tako izvedena iz stana. Prvo će biti odvezena kod lekara, da joj se poruži adekvatna medicinska pomoć, a kada njeno stanje do dozvoli biće prebačena u pritvor i na saslušanje - objašnjava naš izvor.

Podsetimo, komšije ovog para ispričale su da je žena imala psihičke probleme.

- Ona je imala izvesne psihičke poremećaje, verujemo da je sada prestala da uzima terapiju i da se zbog toga ovo desilo. Inače, suprug kome je presudila ju je mnogo voleo, ona je i ranije bila agresivna i napadala ga je, intervenisala je i policija... Čak su se bili i razveli, on se bio odselio, ali se posle izvesnog vremena vratio da brine o ženi koju je mnogo voleo - ispričale su nam uznemirene komšije.

Oni su naveli i da su rano jutros iz stana bračnog para čuli galamu i lomljavu.

