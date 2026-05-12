POGLEDAJTE KAKO SU POHAPŠENI MAKROI U SRBIJI: Specijaci upali u kuće u Beogradu, Kragujevcu i Raški, privedeno njh petoro (video)
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, nakon višemesečne istrage, na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške, uhapsili su pripadnike organizovane kriminalne grupe koja je, u periodu od novembra 2025. do maja 2026. godine, organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji grada Beograda.
Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a u vezi sa krivičnim delom posredovanje u vršenju prostitucije, uhapšeni su D. N. (49), K. A. (37), I. D. (49), Z. M. (31) i V. A. (30).
- Kako se sumnja, pripadnici ove organizovane kriminalne grupe su oglašavali usluge prostitucije u javno dostupnim oglasnicima, potom dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda - saopšteno je iz MUP.
Polovinu novca su, kako se navodi u saopštenju, zadržavale ženske osobe koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizovane kriminalne grupe.
Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i, uz krivičnu prijavu, kojom je obuhvaćen i M. V. (35), a koji se nalazi u pritvoru zbog izvršenja drugog krivičnog dela, biće sprovedeni u Javno tužilaštvo za organizovani kriminal.