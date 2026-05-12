Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, SBPOK, Odeljenja za suzbijanje trgovine ljudima i krijumčarenja ljudi, po nalogu Javnog tužilaštva za organizovani kriminal, nakon višemesečne istrage, na teritoriji Beograda, Kragujevca i Raške, uhapsili su pripadnike organizovane kriminalne grupe koja je, u periodu od novembra 2025. do maja 2026. godine, organizovala posredovanje u vršenju prostitucije više osoba ženskog pola na teritoriji grada Beograda.

Hapšenje prostitucija Izvor: MUP

Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo udruživanje radi vršenja krivičnih dela, a u vezi sa krivičnim delom posredovanje u vršenju prostitucije, uhapšeni su D. N. (49), K. A. (37), I. D. (49), Z. M. (31) i V. A. (30).

- Kako se sumnja, pripadnici ove organizovane kriminalne grupe su oglašavali usluge prostitucije u javno dostupnim oglasnicima, potom dogovarali vrstu, cenu i lokaciju pružanja seksualne usluge, a zatim organizovali prevoz i predaju osoba ženskog pola korisnicima usluga na teritoriji Beograda - saopšteno je iz MUP.

Polovinu novca su, kako se navodi u saopštenju, zadržavale ženske osobe koje su pružale seksualne usluge, dok su drugu polovinu delili pripadnici organizovane kriminalne grupe.

Hapšenje zbog prostitucije Foto: screenshot MUP Srbije