Dvojica radnika povređena su prilikom radova na rekonstrukciji nadvožnjaka u Sušici u Kragujevcu.

Kako Kurir saznaje, nesreća se dogodila danas pre podne kada je, prema nezvaničnim, ali pouzdanim saznanjima, došlo do pucanja hidrauličnih uređaja na kamionu za nalivanje betona.

Nesreća na nadvožnjaku u Kragujevcu Foto: Kurir/D.Đ

Radnike je odvezla Hitna pomoć, a prema nepotvrđenim informacijama sa lica mesta, oni nisu životno ugroženi.

Policija je obavila uviđaj, a istraga o ovom događaju je u toku.

