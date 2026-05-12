JEZIVI DETALJI NESREĆE NA PUTU KOD ČAČKA: Vozač se polio benzinom u autu i zapalio, svemu prethodila prijava za nasilje u porodici?! (video)
Vozač koji je jutros nastradao u požaru u automobilu u mestu Pakovraće kod Čačka, navodno se polio benzinom i zapalio, pokazali su prvi rezultati istrage, a navodno je svemu prethodila prijava za nasilje!
Kako Kuri nezvanično saznaje, tragedija se dogodila oko 10.30 sati na putu Čačak - Požega.
- Vozač automobila čačanskih tablica je parkriao auto na proširenju pored puta. Pretpostavlja se da se u vozilu polio benzinom, a potom i zapalio. Dojavu o vatri na vozilu vatrogascima i policiji poslali su drugi učesnici u saobraćaju - kaže naš izvor i dodaje:
- Po dolasku na lice mesta, plamen je već bio zahvatio čitavo vpozilo. Nakon što je vatra ugašena, iz vozila je izvučeno ugljenisano telo.
Prema rečima našeg izvora, vatrogasci su dva sata od prijave da gori auto izvukli telo.
- Ekipa Hitne pomoći koja je bila prisutna na licu mesta mogla je samo da konstatuje smrt - dodao je izvor.
Izvor Kurira nezvanično saznaje da je pokojni muškarac pre smrti dobio krivičnu prijavu.
- Navodno, protiv ovog muškarac je neposredno pre tragedije podneta prijava za nasilje u porodici. Za sdad nisu poznati detalji prijave i šta se tačno dogodilo, ali istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti - objasnio je sagvoornim Kurira.