Iz Uprave policije Crne Gore potvrđeno je da je juče u Italiji uhapšen M.B. (33), državljanin Crne Gore, međunarodno traženo lice, član jedne organizovane kriminalne grupe - škaljarskog klana, osumnjičen za više krivičnih dela ubistvo. On se potražuje u Crnoj Gori i Austriji. Potvrđeno je da je reč o Miliju Bajramoviću.

Portal "geronimo.news" objavljuje snimak policijskog pretresa stana koji je koristio Bajramović, kao i detalje kako je uhvaćen.

Istraga je počela u februaru, kada su Centralna operativna služba i Služba za međunarodnu policijsku saradnju prijavile moguće prisustvo traženog muškarca u Riminiju.

Oni su pružili preliminarne istražne dokaze koji potkrepljuju ovu hipotezu, a istovremeno su istakli da je Crnogorac bio opasan kriminalac visokog ranga, posebno vešt u kamuflaži i menjanju izgleda, dodaje se.

O TOME KAKO JE MENJAO LIČNI OPIS SVEDOČE SLEDEĆE FOTOGRAFIJE - SA INTERPOLOVE POTERNICE I SA SKAJ APLIKACIJE:

Interpolova poternica za Milijem Bajramovićem Foto: Printscreen/Interpol

Slika sa Skaja Foto: Printscreen

"Nalazi istrage i brojne operacije nadzora, koje su kontinuirano trajale više od dva meseca, uključujući i noću, tehničke aktivnosti koje su razvili istražitelji, kao i dodatni napori koje je koordiniralo Rimsko javno tužilaštvo, omogućili su da se područje delovanja muškarca suzi na oblast Marebelo, gde je možda koristio stan registrovan na ruskog državljanina koji već nekoliko godina ne živi u Italiji. Stan, očigledno nenaseljen, ipak je imao aktivnu potrošnju električne energije, a dalji dokazi direktnog i stalnog posmatranja područja doveli su do zaključka da je to zaista bilo skrovište i baza operacija traženog muškarca. Nakon dalje operacije nadzora koja je trajala od ranih jutarnjih sati, čovek, koji je do tada bio praktično duh, identifikovan je nakon kratkotrajnog pojavljivanja iza prozora, a jedva primetno pomeranje zavesa efikasno je otklonilo sve sumnje u njegovo prisustvo", dodali su u članku ovog portala.

Vidi galeriju Pripadnik škaljarskog klana uhapšen u stanu u Riminiju Foto: Italijanska Policija

Stoga su u ranim popodnevnim satima pripadnici policije i ENFAST Italije ušli u stan i našli čoveka, kasnije identifikovanog kao crnogorskog državljanina.

"Nakon završetka potrebnih procedura, odveden je u zatvor na osnovu Evropskog naloga za hapšenje", istaknuto je.

Hapšenjem se bavio i RAI.

Hapšenje Milija Bajramovića u Italiji Izvor: Italijanska policija

Unutar sofe u stanu bili su pasoš i lažni dokumenti, šest telefona, preklopni nož i teleskopska palica.

"Kako ste me pronašli?" upitao je u neverici policiju koja ga je uhapsila nakon višemesečnog nadzora.

Sada je u zatvoru u Riminiju, čekajući izručenje.

Već je imao zakazan pregled kod maksilofacijalnog hirurga, možda zbog promene izgleda”, piše RAI.

Iz crnogorske policije jutros je saopšteno da je za Bajramovićem NCB Interpola Podgorica raspisao međunarodnu poternicu po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela: stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Šćepan Roganović Foto: Dan

"Prema navodima optužnice, isti je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije formirane od strane sada pokojnog Krsta Vujića, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića", kazali su iz policije.

Takođe, kako navode, za M.B. je od strane NCB Interpol Beč – Austrija raspisana međunarodna poternica po naredbi Javnog tužilaštva u Beču, radi obezbeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela ubistvo i ubistvo u pokušaju.

Vladimir Roganović Foto: Printscreen

"Naime, isti je 21. januara 2018. godine, u centru Beča, upotrebom vatrenog oružja lišio života Vladimira Roganovića i teško ranio S.V.", saopštili su iz policije.