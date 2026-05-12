Danas je u Kazneno-popravnom zavodu Padinska Skela svečano obeležena slava ustanove "Sveti Vasilije Ostroški" uz prisustvo zaposlenih, predstavnika pravosuđa, sveštenstva i brojnih gostiju.U duhu tradicije i poštovanja pravoslavnih običaja, obavljen je verski obred, sečenje slavskog kolača i zajedničko okupljanje zaposlenih i saradnika ustanove.

Slava KPZ Padinska Skela obeležena u svečanom činu

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Ministarstva pravde Mile Jandrić istakao je u razgovoru sa prisutnima da obeležavanje slave predstavlja važan deo očuvanja zajedništva,međusobnog poštovanja i profesionalnih vrednosti koje zaposleni svakodnevno neguju u radu sa osuđenim licima. Tokom ceremonije naglašena je važnost humanog pristupa, resocijalizacije i stabilnosti sistema izvršenja krivičnih sankcija.

Nakon verskog obreda upriličen je prijem za goste, tokom kojeg su prisutni imali priliku da razgovaraju o izazovima i unapređenju rada kazneno-popravnih ustanova u Srbiji. Atmosfera je protekla svečano i dostojanstveno, uz poruke mira, tolerancije i zajedništva.

Obeležavanje slave u ustanovama poput KPZ Padinska Skela tradicionalno okuplja zaposlene i saradnike, predstavljajući priliku da se, osim profesionalnih obaveza, neguju i duhovne i kulturne vrednosti.

Svečanom činu prisustvovali su i Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika za regionalna pitanja Srbije Miloš Vučević kao i Nenad Vujić,ministar pravde. Važne zvanice bili su i komadansti SAJ-a,Žandarmerije, kao i predstavnici sudova lokalnih samouprava.

