Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kragujevcu uhapsili su M. A. (49) iz Kragujevca, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

- Policija je pretresom stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, pronašla 22 paketića sa više od 2,5 kilograma marihuane, dva paketića sa manjom količinom MDMA i dva paketića sa psihoaktivnom pečurkom koji su, kako se sumnja, bili namenjeni daljoj prodaji - saopšteno je iz Policijske uprave Kragujevac.

Takođe, pronađena su i četiri mobilna telefona, kao i novac u raznim stranim valutama u protivvrednosti od 823.800 dinara za koji se sumnja da je stečen prodajom narkotika.