TELO VOZAČA UGLJENISANO, AUTO UNUTRA ISTOPLJEN: Ovo je automobil u kom je jutros na putu kod Čačka izgoreo čovek (foto)
Prizori na mestu jezive nesreće na putu Čačak - Požega kod Pakovraće, lede krv u žilama! Od automobila u kom je živ izgoreo jedan muškarac gotovo da nije ostalo ništa. Vatra je progutala maltene čitavo vozilo.
- Automobil je ograđen policijskom trakom, policija je satima vršila uviđaj. Auto je ugljenisan, spolja i iznutra, enterijer se istopio Baš strašno - opisuje nam izvor i dodaje da se sve dogodilo na jednom proširenju na putu, na kom se vozač jutros oko 10.30 sati zaustavio.
- Automobil je stao na proširenje kraj puta i počeo je da se dimi, a onda je i planuo. Vozači koji su bili u koloni odmah su alarmirali vatrogasce i policiju. Nažalost, vatrogasci su po gašenju vatre u vozilu zatekli ugljenisano telo - kaže izvor i podseća da su prvi rezultati istrage pokazali da se čovek sam polio benzinom i zapalio.
- Navodno, neposredno pre tragedije protiv tog čoveka je podneta krivična prijava za nasilje u porodici. Istraga je u toku i utvrđuju se sve okolnosti - dodaje izvor.