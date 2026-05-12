Prizori na mestu jezive nesreće na putu Čačak - Požega kod Pakovraće, lede krv u žilama! Od automobila u kom je živ izgoreo jedan muškarac gotovo da nije ostalo ništa. Vatra je progutala maltene čitavo vozilo.

- Automobil je ograđen policijskom trakom, policija je satima vršila uviđaj. Auto je ugljenisan, spolja i iznutra, enterijer se istopio Baš strašno - opisuje nam izvor i dodaje da se sve dogodilo na jednom proširenju na putu, na kom se vozač jutros oko 10.30 sati zaustavio.

- Automobil je stao na proširenje kraj puta i počeo je da se dimi, a onda je i planuo. Vozači koji su bili u koloni odmah su alarmirali vatrogasce i policiju. Nažalost, vatrogasci su po gašenju vatre u vozilu zatekli ugljenisano telo - kaže izvor i podseća da su prvi rezultati istrage pokazali da se čovek sam polio benzinom i zapalio.