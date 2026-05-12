Direktor policije, general policije Dragan Vasiljević, prisustvovao je danas Generalnoj skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope – SEPCA u Sarajevu, gde je posebna pažnja posvećena unapređenju saradnje među policijama regiona, u cilju uspešne borbe protiv organizovanog kriminala, iregularnih migracija i visokotehnološkog kriminala koji sve više uključuje veštačku inteligenciju.

Na skupu je istaknuto je da je efektivna razmena informacija jedan od ključnih stubova u borbi protiv transnacionalnih pretnji, jer samo kroz pravovremenu saradnju i zajedničke operativne akcije mogu biti razbijene sofisticirane kriminalne mreže koje ugrožavaju bezbednost građana širom Jugoistočne Evrope i šire.

General Vasiljević naglasio značaj međusobne povezanosti policijskih službi u regionu, što je ključ za uspešnu borbu protiv svih vidova kriminala.

- Samo kroz iskrenu posvećenost saradnji i pravovremenu razmenu operativnih informacija možemo efikasno slomiti mreže koje danas prete našim granicama. Regionalna bezbednost nije cilj jedne države već zajednička odgovornost nas svih - istakao je Vasiljević.

Foto: MUP Srbije

Prisustvo Generalnoj skupštini Asocijacije šefova policija Jugoistočne Evrope – SEPCA, potvrđuje kontinuiranu posvećenost policije Srbije da u regionu Jugoistočne Evrope zajedničkim naporima sa zemljama članicama Asocijacije i partnerima iz Evrope, kroz koordinisane policijske akcije i razmenu obaveštajnih podataka, unapredi bezbednosnu situaciju i efikasno odgovori na izazove koje nameću nove forme visokotehnološkog kriminala, iregularne migracije i organizovani kriminal.

