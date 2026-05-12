Majku prevoze u Urgentni, dete u Tiršovu
Užas u Požeškoj
AUTO UDARIO MAJKU I DETE NA PEŠAČKOM PRELAZU NA BANOVOM BRDU! Povređena žena leži i ne pomera se, dete pored nje plače
U Požeškoj ulici na Banovom brdu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su automobilom udareni majka i dete.
Naletanje se desilo dok su prelazili ulicu na pešačkom prelazu.
Očevici kažu da je nakon udara majka ostala da leži na ulici i ne pomera se, dok je dete pored nje plakalo.
Na licu mesta nalazi se Hitna pomoć, koja zbrinjava povređene.
Majka je prevezena u Urgentni centar sa povredama glave, a dete u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.
Na mestu gde je došlo do nesreće stvaraju se veće gužve.
Kurir.rs/Telegraf
