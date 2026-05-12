U Požeškoj ulici na Banovom brdu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su automobilom udareni majka i dete.

Naletanje se desilo dok su prelazili ulicu na pešačkom prelazu.

Očevici kažu da je nakon udara majka ostala da leži na ulici i ne pomera se, dok je dete pored nje plakalo.

Na licu mesta nalazi se Hitna pomoć, koja zbrinjava povređene.

Majka je prevezena u Urgentni centar sa povredama glave, a dete u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Na mestu gde je došlo do nesreće stvaraju se veće gužve.