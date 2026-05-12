Slušaj vest

U Požeškoj ulici na Banovom brdu došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su automobilom udareni majka i dete.

Naletanje se desilo dok su prelazili ulicu na pešačkom prelazu.

Očevici kažu da je nakon udara majka ostala da leži na ulici i ne pomera se, dok je dete pored nje plakalo.

Na licu mesta nalazi se Hitna pomoć, koja zbrinjava povređene.

Majka je prevezena u Urgentni centar sa povredama glave, a dete u Univerzitetsku dečju kliniku u Tiršovoj.

Na mestu gde je došlo do nesreće stvaraju se veće gužve.

Kurir.rs/Telegraf

Ne propustiteHronikaOVO JE SRBIN (37) KOJI JE POGINUO U ČIKAGU Dušan iza sebe ostavio suprugu i sina, stradao nekoliko dana pre rođendana
2026-05-11 21_01_38-Ovo je Srbin iz Užica koji je poginuo u Americi_ - Blic — Mozilla Firefox.png
HronikaDEČAK POVREĐEN U NESREĆI U KIKINDI U TEŠKOM STANJU: Lekari mu se bore za život
Kikinda Žena u bmw udarila sedmogodišnjeg dečaka
HronikaSTRAŠNI PRIZORI NASRED ULICE KOD UŽICA: Težak sudar 2 vozila, osoba bez svesti prevezena u bolnicu! Formirane velike kolone vozila (FOTO)
Saobraajna nesreća Užice.jpeg
HronikaJEZIVA SCENA POSLE SAOBRAĆAJKE U RUZVELTOVOJ: Biciklista oboren, sav krvav prebačen u sanitet
hitna pomoć