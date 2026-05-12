Nemačka policija pokrenula je potragu za Mirsadom M. iz Srbije, vozačem crnog "poršea" GT3 koji je jednostavno ostavio skupoceni sportski automobil, vredan oko 250.000 evra, na polju blizu Bruhkebela nakon nesreće na putu.

Kako je portparol policije rekao u ponedeljak, nesreća se već dogodila prošlog četvrtka.

Slupani porše Foto: Nemačka Policija

Porše se kretao u pravcu Frankfurta kada je vozač iznenada naglo zakočio na raskrsnici.

To je prouzrokovalo da automobil sa srpskim registarskim tablicama prokliza i dva puta udari u zaštitnu ogradu. Porše je potom teško oštećen i ostavljen na polju blizu puta B45.

Prema rečima portparola policije, ukupna šteta na automobilu i zaštitnoj ogradu iznosi 120.000 evra.

Vozač je još uvek na slobodi i policija traga za njim.

Kurir.rs/tag24/Sandžakdanas

