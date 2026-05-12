Mili Bajramović (33) uhapšen je juče u italijanskom Riminiju po Interpolovoj crvenoj poternici, jer ga zbog sumnje da je počinio ubistva, potražuju Austrija i Crna Gora.

Sumnja se da je Bajramović, kao visokopozicionirani pripadnik "škaljarskog klana", likvidirao braću od stričeva Šćepana i Vladimira Roganovića. I dok se Vladimir smatrao bliskim saradnikom i prijateljem vođe "kavčana" Radoja Zvicera, Šćepan nije imao policijski dosije i veruje se da je ubijen iz bezobzirne osvete.

Foto: Printscreen/Interpol

Vladimir Roganović likvidiran je krajem decembra te 2018. godine u centru Beču i to samo 12 dana nakon što je izašao iz zatvora.Ubijen je nakon što je sa prijateljima izašao iz restorana u kojem su prethodno ručali. Tom prilikom teško su povređene i osobe koje su bile u njegovom društvu.

Mili Bajramović Foto: Printscreen

- Roganović je svega 12 dana pre ubistva izašao iz spuškog zatvora, gde je izdržavao kaznu zbog nelegalnog posedovanja oružja. Nakon izlaska iz zatvora otišao je u Austriju, navodno kako bi se sklonio od suparničkog, škaljarskog klana iz Kotora - podseća izvor.

Mesto zločina u Beču Foto: Printscreen

Izvori bliski istrazi tada su tvrdili da je Roganović praćen i da su napadači duže vreme nadgledali njegovo kretanje u Beču, čekajući pogodan trenutak za napad.

- Egzekutor i saučesnik čekali su Roganovića i njegove prijatelje da izađu iz restorana kako bi ih uhvatili nespremne. Kako su zakoračili egzekutor je osuo rafalnu paljbu u njihovom pravcu. Roganović je od zadobijenih metaka preminuo na licu mesta dok je njegov prijatelj pogođen metkom u glavu, ali se nakon nekog vremena oporavio - rekao je ranije naš izvor.

Vladimir Roganović Foto: Privatna Arhiva

Radoje Zvicer je posle smrti Vladimira Roganovića putem čitulje javno optužio Jovana Vukotića za smrt svog bliskog saradnika, što je prema tvrdnjama upućenih, dodatno produbilo sukob između zaraćenih kriminalnih klanova. Vukotić, tadašnji vođa "škaljaraca", kasnije je likvidiran u Istanbulu.

- Da ovakvog momka prevare manekeni i lisice, jednostavno ne ide. Nije ti ravnog bilo! Voli te brat - napisao je tada odbegli vođa "kavčana".

Šćepan Roganović Foto: Dan

Kao direktni izvršilac je označen uhapšeni Mili Bajramović zvani "Smrt", baš kao i u slučaju Šćepana Roganovića (36), ubijenog 13. februara 2020. na stepeništu Kanli kule u Herceg Novom. Šćepan, kako su tamošnji mediji prenosili, bio je na meti suparničkog "škaljarskog klana" navodno, samo zbog braće, jer on nije bio deo kriminalog miljea i sukoba rata do istrebljenja koji traje od 2014.