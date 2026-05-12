Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

U surovom obračunu dve grupe migranata kod Obrenovca jedna osoba je izgubila život, dok se lekari bore za život drugog teško povređenog muškarca.

Specijalne jedinice policije hermetički su zatvorile šumsko područje.

Kako se saznaje, večeras se u okolini Obrenovca odigrao stravičan incident koji je podigao na noge sve raspoložive jedinice MUP-a. Prema prvim informacijama, došlo je do brutalnog sukoba dve grupe migranata u neprohodnom šumskom predelu, koji se završio tragično.

Sukob koji je počeo u dubini šume brzo je eskalirao u krvavi pir. Jedan migrant je podlegao povredama na licu mesta, dok je drugi sa teškim telesnim povredama hitno transportovan u bolnicu. Lekari ulažu napore kako bi stabilizovali njegovo stanje.

Odmah nakon dojave o sukobu hladnim oružjem, policija je aktivirala operativni plan „Vihor 3“. Na teren su upućene jake snage i specijalne jedinice koje su blokirale sve izlaze iz šumskog pojasa.

Nezvanično, begunci su naoružani, opasni i koriste nepregledan teren i potpuni mrak kako bi izbegli hapšenje.

Pripadnici MUP-a trenutno „češljaju“ svaki metar šume koristeći termovizijske kamere za detekciju toplote u mraku, jake baterijske lampe i specijalnu opremu za kretanje po nepristupačnom terenu.

Blokade su na ključnim saobraćajnicama koje vode ka naseljenom delu Obrenovca.