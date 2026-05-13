M. P. (67) koja je uhapšena zbog sumnje da je juče ujutru u stanu na Banovom brdu ubila supruga, prema prvim informacijama iz istrage, usmrtila je Z. P. (76), tako što mu je nogar od stolice zarila direktno u srce!Posle stravičnog zločina, M. P. se navodno zaključala u stanu, pa su vatrogasci morali da intervenišu kako bi razvalili vrata. Policajci koji su prvi ušli u stan, prema nezvaničnim informacijama, ženu su zatekli pored tela muža, koje je bilo u lokvi krvi.

Šta može da dovede do ovakvog ishoda i kako sada postupati, za "Redakciju", govorila je Isidora Milosavljević, generalna sekretarka DBA centra.

- Jutro su obeležile dve teške i uznemirujuće vesti - porodično ubistvo na Banovom brdu i smrtonosni sukob migranata u Obrenovcu, zbog kog je pokrenuta akcija "Vihor 3". Prosto vlada jedna zabluda da je porodično nasilje uvek usko vezano za žene, odnosno da su one žrtve a muškarci zapravo nasilnici - rekla je Milosavljević.

"Ovakve osobe treba hospitalizovati"

Dodala je da nasilje nikada ne sme da bude tretirano kao "privatna stvar".

- To jednostavno nije tačno. Nažalost, imamo primer iz života koji pokazuje suprotno. U ovom slučaju muškarac je, prema svemu sudeći, bio žrtva porodičnog nasilja usled mentalnog oboljenja svoje supruge. Izuzetno je važno da porodica osobe koja se suočava sa psihičkim problemima vodi računa o redovnom uzimanju terapije i poštovanju saveta lekara. Ukoliko situacija prevazilazi mogućnosti porodice, takvu osobu treba hospitalizovati. Na taj način čuva se bezbednost ukućana i okruženja, ali se istovremeno poboljšava i kvalitet života same osobe koja je obolela - objasnila je.

- Kada čujete galamu, svađu, lomljavu ili bilo šta što ukazuje na nasilje iza zatvorenih vrata, obavestite policiju. Ne znate da li se u tom trenutku u stanu nalazi dete ili neko drugi ko može biti povređen. Prijava može nekome spasiti život.

Milosavljević je objasnila, spomenuvši sinoćnji sukob migranata u Obrenovcu, kada je jedna osoba ubijena, dok je druga teško povređena, da se akcija "Vihor 3" pokreće kako bi policija blokirala određene delove grada i putne pravce, sprečavajući osumnjičene da pobegnu.

- To jeste veliki izazov za policiju, posebno jer se sve dogodilo u šumskom području, ali srpska policija ima veliko iskustvo kada je reč o ilegalnim migracijama i radu na balkanskoj ruti. Cilj je da budu brzo locirani, privedeni i lišeni slobode, jer takvi ljudi sa noževima na ulicama predstavljaju ozbiljnu opasnost. Ovo je ujedno i apel građanima da, ukoliko primete grupe ilegalnih migranata u blizini šuma ili na drugim sumnjivim lokacijama, ne prilaze, već da o tome odmah obaveste policiju. Verujem da će počinioci vrlo brzo biti pronađeni i uhapšeni.

DVE TRAGEDIJE U JEDNOM DANU: Milosavljević o ubistvu u Beogradu i krvavom obračunu migranata u Obrenovcu za Kurir: "Ovakve osobe treba hospitalizovati"

