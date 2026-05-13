Kako je Kurir pisao, vatra je izbila u automobilu čačanskih registarskih oznaka koji se kretao iz pravca Čačka prema Požegi. Saobraćaj na ovoj deonici magistralnog puta se odvija usporeno.

O tome šta je dovelo do požara na automobilu i kako je vozač nastradao, za emisiju "Redakcija", je sa terena izveštavala novinar Kurira - Gordana Injac.

- Ovoga jutra, u odnosu na jučerašnje informacije, nema značajnih novih saznanja, osim da će Više javno tužilaštvo u Čačku sprovesti istragu u ovom slučaju. Dojava o požaru na automobilu vatrogascima je stigla juče oko 10.30 časova, a vatra je brzo lokalizovana, bez posledica po druge učesnike u saobraćaju - rekla je Injac.

Stravični prizori na putu Čačak - Požega

"Istraga će rasvetliti okolnosti tragedije"

Međutim, nakon gašenja požara, lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt muškarca koji je zatečen u vozilu, za volanom, navela je.

- U javnosti su se prethodno pojavile informacije da se muškarac navodno zaključao u automobil, polio benzinom i zapalio, ali za te tvrdnje nema zvanične potvrde, kao ni za navode da je neposredno pre tragedije dobioprijavu za nasilje u porodici. Automobil čačanskih registarskih oznaka u potpunosti je izgoreo, a unutrašnjost vozila je potpuno uništena. Nakon nekoliko sati, saobraćaj na deonici magistralnog puta Čačak-Užice je normalizovan. Više javno tužilaštvo koje vodi slučaj trebalo bi u narednom periodu da rasvetli sve okolnosti ove tragedije - za "Redakciju", objasnila je Injac.

