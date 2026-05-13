Slušaj vest

U ranim jutarnjim časovima izbio je veliki požar u JKP „Standard“ u Šidu, a prema nezvaničnim informacijama vatra je zahvatila hangare za parkiranje kamiona, dok je izgorelo i nekoliko vozila!

Na lice mesta odmah su upućene vatrogasne ekipe koje su satima gasile vatru i sprečile da se požar proširi na druge objekte.

Kako saznajemo, pričinjena je velika materijalna šteta, ali srećom nema informacija o povređenima.

1/11 Vidi galeriju Veliki požar u JKP Standard u Šidu Foto: Screenshot

Nakon drame koja je uznemirila građane Šida, oglasilo se i JKP „Standard“ zvaničnim saopštenjem.

– Ovim putem obaveštavamo sugrađane da je u toku noći 13.05.2026. došlo do požara u JKP „Standard“ Šid u kom je pričinjena znatna materijalna šteta. Vatrogasne službe su ugasile požar i ne postoji opasnost od širenja požara i ugrožavanja opšte bezbednosti – navodi se u saopštenju.

Uzrok požara za sada nije poznat i biće utvrđen nakon istrage nadležnih službi. Meštani koji žive u blizini pričaju da se tokom noći video gust dim, dok su sirene vatrogasnih vozila odjekivale ovim delom Šida.

Kako saznajemo iz PU Sremska Mitrovica, uviđaj povodom požara tek treba da bude obavljen, nakon čega će biti poznato više detalja o uzroku izbijanja vatre i razmerama štete.