krađa alata
PROVALIO U MAGACIN FIRME, UKRAO ALAT VREDAN VIŠE OD 200.000: Osumnjičeni (53) za tešku krađu priveden tužilaštvu u Subotici
Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, intenzivnim operativnim radom, rasvetlili su tešku krađu i uhapsili J. B. (53) iz Subotice, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio to krivično delo.
On se sumnjiči da je, pre četiri dana, provalio u magacin jedne firme na periferiji Subotice, odakle je otuđio razni alat u vrednosti od preko 200.000 dinara.
J. B. je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Osnovnom javnom tužilaštvu u Subotici.
