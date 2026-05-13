"JEDAN BIO UMOTAN U ĆEBE, DRUGI KRVARIO NEDALEKO OD NJEGA" Prve slike iz Obrenovca gde se sinoć odigrala drama s migrantima: Mislimo da su doneti tu! (foto)
Policija i dalje traga za naoružanim napadačem ili više njih, koji su sinić u šumi kod Obrenovca ubili jednog migranta dok je drugi teško ranjen! Kako se saznaje, došlo je do obračuna dve grupe migranata, tokom kog je neko potegao i oružje.
Kurir se nalazi na mestu krvavog obračuna, a meštani kažu da su u strahu.
- Policija je sinoć jednog migranta pronašla zamotanog u ćebe. Imao je ranu nanetu vatrenim oružjem na leđima. Drugi migrant zatečen je nedaleko od njega, on je pogođen u nogu - kaže naš izvor i dodaje da ranjeni migrant zbog zdravstvenog stanja u kom se nalazi trenutno nije u mogućnosti da da izjavu.
Ljudi koji žive nedaleko od mesta na kom su pronađeni ubijeni i ranjen migrant kažu da sinoć nisu čuli pucnjavu, zbog čega pretpostavljaju da se obračun dve grupe migranata odigrao na nekom drugom mestu, a da su žrtve donete na tu lokaciju.
Nakon jezivog pronalaska, policija je sinoć pokrenula akciju "Vihor 3" u potrazi za napadačem ili više njih.
- U gradu je primetno pojačano prisustvo policije. Policija je i od jutris bila na terenu - dodaj je izvor i napominje da su upucani migranti, inače, pronađeni u blizini groblja.
Istragu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.