Potraga za Jovanom T. (29) koji je u nedelju ujutru nestao na Savi kod Umke i dalje traje! Njegova sestra je na društvenim mrežama uputila javni apel svim grđanima da im pomognu u potrazi i da, ukoliko imaju bilo kakvu informaviju, to prijave policiji.

Sestra je otkrila i da nestali Jovan T. u vreme nestanka nije bio na proslavi punoletstva, kako je to prvobitno bilo objavljeno, već da je bio na proslavi rođenja kumčeta.

Apel kruži društvenim mrežama Foto: Printskrin

- U nedelju 10. maja u ranim jutarnjim časovima Jovan T. (29) je, nakon proslave rođenja kumčeta koja se održavala na reci Savi kod Umke, u jednoj vikendici udaljenoj nekoliko metara od Save, svojevoljno odlučio da ode da pliva - piše u apelu.

U objavi se navodi i da je Jovan ostavio svoje stvari na klupici.

- Skinuo je svoje stvari i ostavio ih je na klupici kako bi obukao suvo odelo kada se vrati sa plivanja. Poslednji put je bio viđen na nekih 200 metara od obale kako bliva i od jednom mu se gubi svaki trag - navedeno je u pomenutim apelu.

Pripadnici Žandarmerije, Rečne policije i Jovanovi drugari su zajedno sa članovima porodice išli u potragu, ali je ona nažalost bila neuspešna.

- Apelujemo na sve ljude da ukoliko vide Jovana ili vide nešto sumnjivo ili bilo šta drugo što bi pomoglo u potrazi to jave na broj 192 ili 194 (policija i Hitna pomoć) - napisala je Jovanova sestra u objavi na društvenim mrežama i navela da je Jovan u trenutku nestanka bio u donjem vešu, kao i da na ruci ima brojanicu.

Jovan T. Foto: Društvene Mreže

- Nadamo se i molimo za njega da je živ i zdrav - napisano je.