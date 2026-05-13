Na auto-putu na pravcu Stara Pazova – Novi Sad, kod isključenja za Staru Pazovu, došlo je do sudara dva kamiona, javljaju građani.

Prema prvim informacijama sa terena, na jednom od kamiona nalaze se boce sa metanom iz kojih, navodno, dolazi do curenja gasa, zbog čega je saobraćaj obustavljen zbog moguće opasnosti od eksplozije.

Na lice mesta upućene su nadležne službe, uključujući policiju i vatrogasce, dok se vozačima savetuje da izbegavaju ovaj deo auto-puta i koriste alternativne pravce.

Za sada nema zvaničnih informacija o eventualno povređenima niti o uzroku nezgode.

Kolone vozila formiraju se u oba pravca, a očekuju se veća zadržavanja dok traje intervencija nadležnih službi.