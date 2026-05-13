ŠKALJARSKA TROJKA IZ PODGORICE SPREMALA NOVU LIKVIDACIJU? Agenti ih danima nadzirali, a OVO ih je dovelo do njihovih štek-stanova!
U velikoj policijskoj akciji u štek-stanovima u podgoričkom naselju Stari aerodrom prekjuče su uhapšena trojica navodnih plaćenika škaljarskog klana - Arjan Rečković (23), Tarik Muminović (22) i Miloš Marković (36), za kojima je bila raspisana međunarodna poternica zbog najtežih krivičnih dela. Kako pišu Vijesti, hapšenje ove troje sprečena je nova livkidacija u obračunu klanova.
Za Rečkovićem i Muminovićem policija je tragala od maja prošle godine, kada su, po tvrdnjama nadležnih, u podgoričkom naselju Siti kvart pokušali da ubiju sada pokojnog Igora Nedovića, kojeg je kako se sumnja Rečković i likvidirao u julu iste godine, na kućnom pragu u Staroj varoši.
Marković je potraživan zbog ubistva Saše Klikovca u julu 2020. godine u Zeti.
Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da su Rečković, Muminović i Marković članovi aktivne ćelije visokorizične organizovane kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice, a navode i da je njihovim hapšenjem razbijeno delovanje te ćelije.
Prema saznanjima Vijesti iz više izvora, službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) danima su nadzirali deo te kriminalne ekipe, a juče ujutro su uz podršku Specijalne jedinice policije (SJP) upali u dva štek-stana i lišili slobode navodne plaćenike škaljarskog klana.
Izvori tvrde da su do uhapšene trojke pripadnici tajne i javne policije došli prateći sumnjivi automobil koji je na kraju parkiran ispred lokala u jednom podgoričkom kvartu. Prema istim informacijama, istražitelji utvrđuju jesu li Rečković, Muminović i Marković tokom bekstva dobili novi zadatak i novu metu.
Uprava policije u saopštenju je istakla da su službenici SPO, Regionalnog centra bezbednosti “Centar” i Sektora za borbu protiv kriminala, uz taktičku dominaciju i superiornost SJP, u koordinisanim aktivnostima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i uz aktivni doprinos Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), izveli preciznu taktičku operaciju.
- Locirali su, stavili pod kontrolu i lišili slobode tri člana jedne aktivne ćelije ogranka jedne visokorizične OKG koja deluje na teritoriji Podgorice - saopšteno je iz crnogorske policije.
Pojasnili su i da je uhapšen tridesetšestogodišnji Marković, koji se potraživao zbog krivičnog dela teško ubistvo na štetu Klikovca, izvršenog 18. jula 2020. godine u Zeti.
- Njega je nadležni Viši sud u Podgorici prethodno pustio da se brani sa slobode uz meru nadzora, zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonom propisanom roku od tri godine, a koju meru nadzora je po puštanju na slobodu prekršio i nalazio se u bekstvu do danas. On se potraživao i zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje i nošenje oružje i eksplozivnim materija - saopštili su iz UP.
Pojasnili su da se Rečković sumnjiči za teško ubistvo izvršeno na štetu Igora Nedovića 16. jula 2025. godine u Podgorici, kao i za krivično delo teško ubistvo u pokušaju takođe na štetu iste osobe.
- Pokušaj ubistva je izvršen 17. maja 2025. godine u Podgorici - navedeno je.
Muminović se, navode iz te bezbednosne institucije, sumnjiči da je sa Rečkovićem 17. maja 2025. godine u Podgorici, izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju i to putem pomaganja, na štetu sada pokojnog Nedovića.
Iz policije ističu da se u toku realizacije operacije hapšenja članova OKG, na osnovu inicijative Specijalnog državnog tužilaštva i pribavljene naredbe od strane Višeg suda u Podgorici, prekjuče pretresli dva štek stana i druge prostorije koje su koristila ova lica.
- Lica lišena slobode će biti sprovedena nadležnim pravosudnim organima na dalju nadležnost. Preduzimaju se dalje policijsko - tužilačke aktivnosti u odnosu na delovanje ove OKG, o čijem ishodu će javnost biti pravovremeno informisana - saopštili su iz UP.
Ko su uhapšeni
Podgoričko Više državno tužilaštvo u januaru je, nakon sprovedene istrage, podnelo optužnicu protiv Rečkovića, zbog ubistva Nedovića. Na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo, kao i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.
Sumnjiče ga i da je dva meseca pre tog zločina, u saizvršilaštvu sa Muminovićem, sa tri metka ranio Nedovića u stomak. Prema policijskim podacima, Nedović je bio blizak kavačkom kriminalnom klanu.
Marković je bio u bekstvu od januara 2024. godine. On je optužen da je direktni izvršilac likvidacije Saše Klikovca, koji je prema policijskim podacima bio deo podgoričke ćelije kavačkog klana.
Apelacioni sud u martu je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Marko Šuković i Miloš Marković bili osuđeni na ukupno 27 godina zatvora za ubistvo Klikovca i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje. Istom odlukom ukinut je i oslobađajući deo presude kojim su Predrag Vukadinović, Šuković i Marković bili oslobođeni optužbe za stvaranje kriminalne organizacije, pa će se i o tom delu optužnice ponovo odlučivati. Viši sud je u februaru 2025. godine Šukovića osudio na 12, a Markovića na 15 godina zatvora zbog ubistva u saizvršilaštvu.
Optužnica u tom predmetu podignuta je 21. januara 2021. godine, a kako do 21. januara 2024. nije bila donesena prvostepena presuda, Šukoviću i Markoviću pritvor je ukinut po sili zakona, zbog isteka zakonskog roka od tri godine od podizanja optužnice do donošenja prvostepene presude.
Nakon ukidanja pritvora, Marković se nije odazivao na sudske pozive niti je dolazio na zakazana suđenja, pa je Viši sud odlučio da mu se sudi u odsustvu.
(Vijesti)