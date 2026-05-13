Slušaj vest

U velikoj policijskoj akciji u štek-stanovima u podgoričkom naselju Stari aerodrom prekjuče su uhapšena trojica navodnih plaćenika škaljarskog klana - Arjan Rečković (23), Tarik Muminović (22) i Miloš Marković (36), za kojima je bila raspisana međunarodna poternica zbog najtežih krivičnih dela. Kako pišu Vijesti, hapšenje ove troje sprečena je nova livkidacija u obračunu klanova.

"Škaljarci" uhapšeni u Podgorici Foto: Uprava policija Crne Gore

Za Rečkovićem i Muminovićem policija je tragala od maja prošle godine, kada su, po tvrdnjama nadležnih, u podgoričkom naselju Siti kvart pokušali da ubiju sada pokojnog Igora Nedovića, kojeg je kako se sumnja Rečković i likvidirao u julu iste godine, na kućnom pragu u Staroj varoši.

Marković je potraživan zbog ubistva Saše Klikovca u julu 2020. godine u Zeti.

Iz Uprave policije zvanično je saopšteno da su Rečković, Muminović i Marković članovi aktivne ćelije visokorizične organizovane kriminalne grupe koja deluje na teritoriji Podgorice, a navode i da je njihovim hapšenjem razbijeno delovanje te ćelije.

Prema saznanjima Vijesti iz više izvora, službenici Specijalnog policijskog odeljenja (SPO) danima su nadzirali deo te kriminalne ekipe, a juče ujutro su uz podršku Specijalne jedinice policije (SJP) upali u dva štek-stana i lišili slobode navodne plaćenike škaljarskog klana.

1/7 Vidi galeriju Hapšenje "škaljaraca" u Podgorici Foto: Uprava policija Crne Gore

Izvori tvrde da su do uhapšene trojke pripadnici tajne i javne policije došli prateći sumnjivi automobil koji je na kraju parkiran ispred lokala u jednom podgoričkom kvartu. Prema istim informacijama, istražitelji utvrđuju jesu li Rečković, Muminović i Marković tokom bekstva dobili novi zadatak i novu metu.

Uprava policije u saopštenju je istakla da su službenici SPO, Regionalnog centra bezbednosti “Centar” i Sektora za borbu protiv kriminala, uz taktičku dominaciju i superiornost SJP, u koordinisanim aktivnostima Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) i uz aktivni doprinos Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB), izveli preciznu taktičku operaciju.

- Locirali su, stavili pod kontrolu i lišili slobode tri člana jedne aktivne ćelije ogranka jedne visokorizične OKG koja deluje na teritoriji Podgorice - saopšteno je iz crnogorske policije.

Pojasnili su i da je uhapšen tridesetšestogodišnji Marković, koji se potraživao zbog krivičnog dela teško ubistvo na štetu Klikovca, izvršenog 18. jula 2020. godine u Zeti.

- Njega je nadležni Viši sud u Podgorici prethodno pustio da se brani sa slobode uz meru nadzora, zbog nedonošenja prvostepene presude u zakonom propisanom roku od tri godine, a koju meru nadzora je po puštanju na slobodu prekršio i nalazio se u bekstvu do danas. On se potraživao i zbog krivičnih dela stvaranje kriminalne organizacije i nedozvoljeno držanje i nošenje oružje i eksplozivnim materija - saopštili su iz UP.

Pojasnili su da se Rečković sumnjiči za teško ubistvo izvršeno na štetu Igora Nedovića 16. jula 2025. godine u Podgorici, kao i za krivično delo teško ubistvo u pokušaju takođe na štetu iste osobe.

Igor Nedović Foto: Privatna Arhiva

- Pokušaj ubistva je izvršen 17. maja 2025. godine u Podgorici - navedeno je.

Muminović se, navode iz te bezbednosne institucije, sumnjiči da je sa Rečkovićem 17. maja 2025. godine u Podgorici, izvršio krivično delo teško ubistvo u pokušaju i to putem pomaganja, na štetu sada pokojnog Nedovića.

Iz policije ističu da se u toku realizacije operacije hapšenja članova OKG, na osnovu inicijative Specijalnog državnog tužilaštva i pribavljene naredbe od strane Višeg suda u Podgorici, prekjuče pretresli dva štek stana i druge prostorije koje su koristila ova lica.

- Lica lišena slobode će biti sprovedena nadležnim pravosudnim organima na dalju nadležnost. Preduzimaju se dalje policijsko - tužilačke aktivnosti u odnosu na delovanje ove OKG, o čijem ishodu će javnost biti pravovremeno informisana - saopštili su iz UP.

Ko su uhapšeni

Podgoričko Više državno tužilaštvo u januaru je, nakon sprovedene istrage, podnelo optužnicu protiv Rečkovića, zbog ubistva Nedovića. Na teret mu se stavlja krivično delo teško ubistvo, kao i krivično delo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija.

Sumnjiče ga i da je dva meseca pre tog zločina, u saizvršilaštvu sa Muminovićem, sa tri metka ranio Nedovića u stomak. Prema policijskim podacima, Nedović je bio blizak kavačkom kriminalnom klanu.

Marković je bio u bekstvu od januara 2024. godine. On je optužen da je direktni izvršilac likvidacije Saše Klikovca, koji je prema policijskim podacima bio deo podgoričke ćelije kavačkog klana.

Privođenje uhapšenih Škaljaraca u Podgorici Izvor: Kurir

Apelacioni sud u martu je ukinuo prvostepenu presudu kojom su Marko Šuković i Miloš Marković bili osuđeni na ukupno 27 godina zatvora za ubistvo Klikovca i predmet vratio Višem sudu u Podgorici na ponovno suđenje. Istom odlukom ukinut je i oslobađajući deo presude kojim su Predrag Vukadinović, Šuković i Marković bili oslobođeni optužbe za stvaranje kriminalne organizacije, pa će se i o tom delu optužnice ponovo odlučivati. Viši sud je u februaru 2025. godine Šukovića osudio na 12, a Markovića na 15 godina zatvora zbog ubistva u saizvršilaštvu.

Optužnica u tom predmetu podignuta je 21. januara 2021. godine, a kako do 21. januara 2024. nije bila donesena prvostepena presuda, Šukoviću i Markoviću pritvor je ukinut po sili zakona, zbog isteka zakonskog roka od tri godine od podizanja optužnice do donošenja prvostepene presude.