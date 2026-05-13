U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP Dijani Hrkalović, optuženoj za trgovinu uticajem, kao i bivšem načelniku Službe za specijalne istražne metode, Dejanu Milenkoviću kome se na teret stavlja krivično delo zloupotreba službenog položaja.

Između ostalog, Dijani Hrkalović na teret je stavljeno i da je kod Milorada Šušnjića, nekadašnjeg načelnika novosadske policije, posredovala da fiktivno primeni mere tajnog nadzora nad Darkom Elezom, kako druge policijske uprave ne bi mogle da ga stave "na mere".

Sudija je na početku današnjeg suđenja navela da oštećeni Želimir Kreštalica ni danas nije došao iako je bio pozvan i dodala da je njegov advokat rekao da će otkazati punomoćje, zbog čega je sudija konstatovala da oni više neće pozivati Kreštalicu jer je očigledno da nisu zainteresovani za dalji tok suđenja.

Hrkalović se, inače, tereti da je nakon što je Želimir Kreštalica podneo krivičnu prijavu protiv kriminalca iz BiH, Darka Eleza, tadašnjem načelniku novosadkse policije, sada osuđenom, Miloradu Šušnjiću, tražila da stavi Eleza na mere tajnog nadzora.

Sudija je potom konstatovala da su pročitani iskazi brojnih svedoka, koji su saslušani tokom prethodnog postupka, među kojima i Kreštalicin iskaz. Kreštalica je tada 2023. godine na suđenju ispričao da mu je Elez pretio što je prijavio policiji, ali je na pitanje da li poznaje Hrkalović ili Šušnjića odgovorio da ne poznaje.

Na narednom suđenju koje je zakazano za 24. jun pozvan je svedok Dragoslav Damjanović, kojeg je predložio optuženi Milenković na okolnosti operativne obrade "Mangusta", odnosno tajnog prisluškivanja razgovora, kasnije ubijenog advokata Dragoslava Miše Ognjanovića i takođe ubijenog Dragoslava Miloradovića.

Milorad Šušnjić i Dejan Milenković