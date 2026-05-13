Slušaj vest

Osuđena lica iz celog sistema izvršenja krivičnih sankcija učestvuju danas na šahovskom turniru u KPZ Beograd (Padinska skela), čiji su osuđenici prošle godine bili najbolji na Prvom prvenstvu Evrope u onlajn šahu za lica lišena slobode.

Direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Mile Jandrić istakao je da se ove godine na šahovski turnir prijavilo 12 kazneno popravnih zavoda, što će nekima od njih biti odlična priprema za učešće na Drugom prvenstvu Evrope za osuđena lica koje se organizuje 19. maja.

1/3 Vidi galeriju Šahovski turnir Foto: UIKS

On je ukazao da svi veći zavodi u zemlji godinama unazad organizuju sekcije za osuđena lica koja žele da nauče ili prošire svoja znanja o šahu i dodao da je u pitanju dragocena sportska disciplina koja pomaže osuđenim licima da dobro promišljaju i izgrade zdrav stav prema važnosti donošenja ispravnih životnih odluka.

Direktor Uprave je zahvalio svim instruktorima koji naporno rade sa osuđenicima pred šahovske turnire, koji su, istakao je, prilika za ovladavanje novim veštinama koje im mogu biti korisne i u životu.

Mile Jandrić Foto: UIKS

Jandrić je ukazao i na podršku poznatih šahista zavodskim sekcijama, poput najuspešnijeg srpskog šahiste Aleksandra Inđića koji je 2022. godine posetio zavod u Padinskoj skeli i igrao simultanku sa osuđenicima.