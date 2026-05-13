U saobraćajnoj neseći, koja se jutros dogodila na auto-putu kod skretanja za Staru Pazovu kada su se sudarila dva kamiona, jedan od vozača je poginuo!

Podsetimo, nakon sudara dva teretnjaka jedan se prevrnuo na bok, a kako je prevozio boce sa metanom, gas je počeo da curi iz njih, zbog čega je postojala opasnost od eksplozije. Brzom reakcijom vatrogasaca, sprečeno je dalje curenje gasa i eventualna eksplozija.

Prema informacijama sa lica mesta, jedan kamion je otpozadi udario u kamion koji je prevozio boce sa metanom. Nesrećni vozač iz Novog Sada, ostao je zarobljen u smrskanoj kabini kamiona. Nažalost, on je podlegao teškim povredama koje je zadobio.

(NSuživo)

