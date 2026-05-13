DRAMA U ZEMUNU: Učenik osnovne škole pretio da će doneti pištolj, obaveštena policija
U ponedeljak, u Osnovnoj školi "Sonja Marinković" u Zemunu došlo je do incidenta kada je jedan učenik, nakon svađe sa drugovima zapretio da će doneti pištolj u školu.
Prema nezvaničnim saznanjima, učenik je udaljen iz škole do daljeg, a škola je obavestila PU Zemun.
- Škola u skladu sa svojim nadležnostima preduzima korake u cilju rešavanja problema - kaže izvor.
