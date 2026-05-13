Slušaj vest

U selu Gornja Gorevnica kod Čačka u popodnevnim satima došlo je do požara na pomoćnom objektu, a gust dim i plamen uznemirili sve su meštane ovog kraja. Na lice mesta brzo su stigle vatrogasno spasilačke ekipe koje pokušavaju da lokalizuju vatru i spreče njeno širenje na okolne objekte.

Prema rečima očevidaca, meštani su se odmah okupili kako bi pomogli vatrogascima u gašenju požara i sprečili veću materijalnu štetu.

– Svi smo istrčali čim smo videli dim. Donosimo vodu, pomažemo koliko možemo, najvažnije je da se vatra ne proširi dalje - kažu meštani za RINU.

Za sada nema informacija o povređenima, dok uzrok izbijanja požara još uvek nije poznat.

Kurir.rs/ RINA

Ne propustiteSrbijaU POŽARU IM IZGORELO SKORO SVE A SAD DOBILI POMOĆ: Jovanovićima iz Mrčajevaca sada stiže novčana pomoć od grada
U požaru izgorelo skoro sve - štala, seno i mašine Jovanovićima iz Mrčajevaca sa - 13.05.2026.jpg
Hronika"NAVODNO SE ZATVORIO U AUTO, POLIO BENZINOM I ZAPALIO" Dramatični detalji tragedije kod Čačka, sumnja se da je stradali ovo DOBIO PRE SAME NESREĆE
čačak
HronikaBUKTINJA U ŠIDU! GORELI HANGARI I VOZILA U „STANDARDU“: Oglasilo se komunalno preduzeće nakon drame tokom noći (FOTO/VIDEO)
požar Šid JKP Standard
DruštvoGROM ZAPALIO KUĆU U POŽAREVCU: Udar je bio toliko jak da je krov planuo kao da je od papira! Jako nevreme pravi ršum po Srbiji već drugi dan (FOTO)
Screenshot 2026-05-12 101558.jpg