Dva lekara iz bolnice u Vučitrnu sa inicijalima E.S. i V.R, uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično delo primanje mita.

To je saopštilo Osnovno tužilaštvo u Mitrovici, koje je između ostalog navelo da je, prema početnim sumnjama, osumnjičeni E.S. u tri slučaja, dok je osumnjičeni V.R. u pet slučajeva, tražio i primao novac od građana za pružanje zdravstvenih usluga.

Odlukom tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje od 48 časova, dok će u zakonskom roku biti podnet zahtev za određivanje mere bezbednosti, prenosi Kljan Kosova.

Kurir.rs/Kosovo online

