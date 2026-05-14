Hronika
UZIMALI PARE DA BI LEČILI LJUDE: Dva lekara u Vučitrnu uhapšena zbog sumnje da su primali mito
Dodajte Kurir u vaš Google izbor
Slušaj vest
Dva lekara iz bolnice u Vučitrnu sa inicijalima E.S. i V.R, uhapšeni su zbog sumnje da su počinili krivično delo primanje mita.
To je saopštilo Osnovno tužilaštvo u Mitrovici, koje je između ostalog navelo da je, prema početnim sumnjama, osumnjičeni E.S. u tri slučaja, dok je osumnjičeni V.R. u pet slučajeva, tražio i primao novac od građana za pružanje zdravstvenih usluga.
Odlukom tužioca, osumnjičenima je određeno zadržavanje od 48 časova, dok će u zakonskom roku biti podnet zahtev za određivanje mere bezbednosti, prenosi Kljan Kosova.
Kurir.rs/Kosovo online
Reaguj
Komentariši