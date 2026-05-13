Slušaj vest

Jutros malo pre 11 sati došlo je do teške saobraćajne neseće na auto-putu kod skretanja za Staru Pazovu.

Sudarila su dva kamiona, a jedan od vozača je poginuo.

Kako se saznaje, jedan kamion je otpozadi udario u kamion koji je prevozio boce sa metanom. Nesrećni vozač iz Novog Sada, ostao je zarobljen u smrskanoj kabini kamiona. Nažalost, on je podlegao teškim povredama koje je zadobio.

Od siline udara prednji kamion se prevrnuo na bok, a kako je prevozio boce sa metanom, gas je počeo da curi. Srećom, do eksplozije nije došlo.

Brzom reakcijom vatrogasaca, sprečeno je dalje curenje gasa i eventualna eksplozija.

Jedna osoba prevezena je u Urgentni centar.

Ta deonica auto-puta biće zatvorena za saobraćaj dok sav gas ne iscuri.

Ne propustiteHronika"PORŠE" OD 250.000 EVRA SA SRPSKIM TABLICAMA NAĐEN SLUPAN PORED PUTA U NEMAČKOJ Policija pokušava da reši misteriju
2026-05-12 19_56_52-WhatsApp.png
HronikaAUTO UDARIO MAJKU I DETE NA PEŠAČKOM PRELAZU NA BANOVOM BRDU! Povređena žena leži i ne pomera se, dete pored nje plače
IMG_20260113_162132.jpg
HronikaOVO JE SRBIN (37) KOJI JE POGINUO U ČIKAGU Dušan iza sebe ostavio suprugu i sina, stradao nekoliko dana pre rođendana
2026-05-11 21_01_38-Ovo je Srbin iz Užica koji je poginuo u Americi_ - Blic — Mozilla Firefox.png
HronikaDRAMA U KAĆU, MLADIĆ HITNO PREVEZEN U KCV! Zadobio teške telesne povrede (FOTO)
hitna pomoc.jpg