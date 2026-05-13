Slušaj vest

Bivši pripadnik kriminalne grupe Veljka Belivuka, Srđan Lalić, koji je posle hapšenja u februaru 2021. odlučio da se nagodi s tužilaštvom i postane svedok saradnik protiv klana, danas je pred Specijalnim sudom u Beogradu priznao da je trgovao drogom i da su poruke na Skaju u kojima saradnicima dogovara cenu, prevoz, ali i gajenje droge u veštačkim uslovima njegove.

- Sve poruke sa Skaja su autentične - rekao je Lalić danas na početku suđenja.

Međutim, odgovarajući na pitanja okrivljenog Marka Miljkovića ko su ljudi koji su mu sagovornici u razgovorima, odgovarao je da se "ne seća" ili da im se seća samo nadimaka, a jedini kog je pomenuo kao osobu s kojom je švercovao kokain, bio je odbegli vođa kavačkog klana Radoje Zvicer. Lalić je ranije, podsetimo, izjavio i da je Zvicer od Miljkovića i Belivuka naručivao likvidacije i da ih je za ubistva plaćao u kokainu.

Pominjali i Zvicera Foto: MUP Srbije

- Ništa, bato, sad ne radim do daljnjeg preko. Imao sam pehove dosta. Sr.nje je vreme, gladan nisam - naveo je u jednoj od poruka koju je poslao u decembru 2020., neposredno pred hapšenje kriminalne grupe.

U nastavku komunikacija sa istom osobom, objašnjva i da je "havarisan u Beču" i da mu je "pao klinac", ali da je "imao sreće jer u stanu 4,3 kilograma belog nisu pronašli". U jednoj od poruka sagovorniku nudi i da mu "pošalje nešto droge na kredit".

Pošto su preslušane poruke koje je Lalić priznao da je slao i da je trgovao narkoticima, Marko Miljković ga je pitao da li je sve to "napisao u svesku kada je sklapao sporazum sa tužilaštvom"? Podsetimo, Lalić je na osnovu sporazuma prizano u zamenu za 18 godina zatvora da je pripadnik kriminalne grupe, kao i da je učestvovao u jezivim ubistvima u kući strave u Ritopeku, a pred sudom je opisao i uloge svih okrivljenih. Međutim, kako tvrdi odbrana, sporazumom nije obuhvaćena i trgovina drogom koju je priznao.

- Može biti da sam napisao - odgovorio je Lalić Miljkoviću koji ga je danas više puta pitao da li je tužiocu priznao međunarodnu trgovinu marihuanom, heroinom i kokainom.

Miljković: Jesi li pisao sve poruke na Skaju ili si nekome davao tvoj telefon?

Lalić: I tebi sam davao. Mada, sad kad te pogledam ovako, nisi ti taj kapacitet.

U napetoj atmosferi u sudnici i provokativnom tonu koji je Lalić imao dok je odgovarao na pitanja Miljkovića, koji je sa Belivukom označen kao organizator kriminalne grupe, proteklo je celo suđenje.

Miljković: Kada kažeš da si "havarisan" u Beču, šta to znači?

Lalić: To znači kompleksan splet okolnosti. Roba je pala svakako, mislim da je to bio Zvicerov kokain.

Miljković: Što onda nisi rekao da je havarisan Zvicer?

Lalić: Ja sam već sve rekao, ne mogu sada tačno ni da se setim. Uzmeš lepo Vujakliju, pa vidiš šta znači havarisan, poznat pojam.

Miljković: Ko je čovek za koga kaže da je "njegov klinac" koji je tada uhapšen u Beču?

Lalić: Ja sam i tebe možda u prepiskama oslovljavao sa brate, a daleko od toga da si mi brat.

Lalić i Miljković Foto: Dado Đilas, Prinstcreen

Tokom ispitivanja Lalića od strane Marka Miljkovića jedan drugom pominjali su i članove porodice, a svedok saradnik je više puta tražio da mu "Miljković precizira šta ga tačno pita".

Miljković: Ja ti postavljam pitanja kao što ti ih postavlja i tužilac, i na njih odgovaraš.

Lalić: Nemoj da se porediš s tužiocem, on je bar školu završio, ti nisi.

Na pitanja da pojasni pojedine poruke o zasadima marihune, stanovima koje pominje da je imao, stotinama hiljada evra koje pominje, Lalić je pred sudom danas rekao da su "neke poruke malo uličarsko hvalisanje i da nisu baš u skladu sa istinom".

Miljković: Kako onda da znamo kada izmišljaš a kada govoriš istinu?

- Nebitno je da ti bilo šta znaš - odgovorio je Lalić, na šta je reagovala i sudija i upozorila svedoka saradnika da ne komentariše na taj način pitanja.

Miljković: Malo se ponervozio.

Lalić: Nisam, udahni brate, polako!