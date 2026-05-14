"Zet Adis Spahić mi je rekao da ne brinem. Da će da uzme auto od mog supruga da ide na Žabljak. Tražili smo ga jer se nije javljao na telefon. Mislili smo da je sletio s puta. Nisam znala da je pošao po mog sina Damira Hodžića… Iz srpskih medija smo saznali da su obojica ubijena", rekla je juče, svedočeći u Višem sudu u Podgorici, Sabaheta Hodžić, majka i tašta Hodžića i Spahića, koji su 14. oktobra 2020. godine ubijeni u Spužu.

Uz dozvolu sudije Veljka Radovanovića, ona nije svedočila za govornicom sudnice, već je sedjela za stolom pored specijalnog tužioca Miloša Šoškića, sve vreme brišući suze.

Damir Hodžić Foto: Privatna Arhiva

Drhtavim glasom pričala je kako su ona i njen suprug danima vodili svoju istragu ne bi li pronašli svog sina i zeta.

- Tražila sam od tužioca Saše Čađenovića da mi pokaže kuću u kojoj su ubijeni. Ne bismo li osetili nešto. Da nađemo kosti svog sina - kazala je Hodžić svedočeći u postupku protiv tog suspendovanog specijalnog tužioca i bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića, koji su optuženi da su deo navodne kriminalne grupe nekadašnjeg policijskog funkcionera Zorana Lazovića.

Ta kriminalna organizacija, navodno, sarađivala je i od krivičnog gonjenja štitila kriminalni kavački klan odbeglog Radoja Zvicera, koji je optužen za ubistva pripadnika suprotstavljene škaljarske grupe Damira Hodžića i njegovog zeta Adisa Spahića, koji nije imao kriminalni dosije.

Adis Spahić Foto: Printscreen Facebook

Privatnu istragu, ispričala je juče Hodžić, obustavili su po nalogu policije.

- Policajac Vladimir Rakonjac nam je rekao da ćemo biti uhapšeni jer opstruiramo njihovu istragu… Kad smo iz srpskih medija saznali da su ubijeni rečeno nam je da će nas o svemu obaveštavati Saša Čađenović. Nekoliko puta smo išli kod njega. Obećavao nam je da će slučaj biti rasvetljen - kazala je Hodžić.

Taj, sada optuženi tužilac im je, rekla je ona, prvobitno kazao da su Hodžić i Spahić ubijeni u autu.

- Onda da su ubijeni u toj kući u Spužu. Tražila sam da nam je pokažu. Ne bismo li osjetili nešto. Da nađemo kosti svog sina. Jedina imena koja nam je tada pominjao bili su Veljko Belivuk i Marko Miljković. Nikada nije pomenuo Zvicera, Milana Vujotića, Radoja Živkovića - ispričala je Hodžić.

Čađenovič im je, kazala je ona, govorio da je predmet složen, da je reč o većoj grupi i da treba vremena da se rasvetli.

Bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića je, rekla je Hodžić, videla kada su ona, njen suprug i brat, poslednji put išli kod Čađenovića.

Katnić, Čađenović i Lazović

- Katnić je tada bio u hodniku, nešto je čekao. Tada je Čađenović plakao, nije mi bilo jasno zašto plače - kazala je Hodžić.

Posmrtni ostaci Hodžića i Spahića do danas nisu nađeni.

Specijalno državno tužilaštvo tereti Radoja Zvicera da je, krajem jula 2020. godine, naredio otmicu Hodžića jer je smatrao da je, kao jedan od bliskih saradnika ranije ubijenog Alana Kožara, znao gde je taj “škaljarac” skrivao novac i drogu.

- Zvicer, kao organizator, okrivljenima Radoju Živkoviću, Milanu Vujotiću, Draganu Kneževiću, Marku Miljkoviću i Veljku Belivuku, naredio je da se pronađu i u pogodnoj prilici otmu, a zatim na podmukao način, iz bezobzirne osvete, niskih pobuda - netrpeljivosti i mržnje i radi uspostavljanja prevlasti, liše života pripadnici suprostavljene kriminalne organizacije, Mile Radulović i Damir Hodžić - navodi se u optužnici SDT-a.

Veljko Belivuk Marko Miljković Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Hodžića je, piše u tužilačkim spisima, 14. oktobra 2020. godine do mesta Stanjevića rupa u Spužu dovezao zet Adis Spahić koji je tog dana ubijen.

Optužnicom su, osim Zvicera, Živkovića, Vujotića, Kneževića, Miljkovića i Belivuka, obuhvaćeni i Slobodan Kašćelan, Nebojša Janković, Stevan Kraljević, Nenad Kaluđerović, Darko Prelević, Davor Perović, braća Blagoje i Dejan Gašić, Nikša Perović, Miloš Radonjić, Vladimir Vučković, Petar Đurović, Rade Garović, Mersudin Čolaković, Marko Kilibarda, Aleksandar Paunović, Nikola Spasojević, Radovan Mujović, Milan Knežević, Aleksandar Dragićević, Zoran Kažić, Aleksandar Ljumović, Borko i Bojan Bešović.

"Lazović ni za koga nije tražio privilegije"

U nastavku jučerašnjeg suđenja svedočio je policajac Zoran Backović, rekavši da njegov nekadašnji šef, sada optuženi Zoran Lazović, nikada nije tražio privilegije za bilo koga.

- Zahtevao je da jednako postupamo i prema kavačkoj i prema škaljarskoj kriminalnoj grupi - kazao je Backović.

Lazović je, rekao je juče taj svedok, insistirao na sprečavanju krivičnih dela, kao i na rasvjetljavanju teških krivičnih dela iz prethodnog perioda.