Policija intenzivno traga za vozačem električnog trotineta koji je u ponedeljak u ulici Proleterskih brigada izazvao saobraćajnu nezgodu, a onda se udaljio sa lica mesta, potvrđeno je u PU Vranje.

U saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila van obeleženog pešačkog prelaza povređen je pešak (76). Prema navodima policije na pešaka je naleteo trotinet, i od siline udarca pešak je oboren na kolovoz. Lekarska pomoć ukazana mu je u Zdravstvenom centru Vranje. Po nalogu nadležnog tužilaštva policija je obavila uviđaj.

Istog dana u jutarnjim satima u ulici Sime Pogačarevića u Vranju dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj je povređeno dete pešak, potvrđeno je u PU Vranje. Dete se kretalo kolovozom kada je na njega naletelo putničko vozilo “pežo”. Na sreću dete je zadobilo lake telesne povrede, konstatovane u Zdravstvenom centru Vranje gde mu je ukazana lekarska pomoć. Dete je otpušteno na kućno lečenje. Saobraćajni policijski službenici po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju, obavili su uviđaj.

U večernjim satima u ponedeljak u ulici Bore Stankovića u Vranju, lakše je povređena žena pešak. Saobraćajna nezgoda dogodila se kada je motocikl, kojim je upravljao muškarac (26), oborio pešaka ženu (67), potvrdila je policija. Kako se nezvanično saznaje, žena je pretrčavala kolovoz van obeleženog pešačkog prelaza. Povređena žena zadobila je lake telesne povrede koje su joj konstatovane u Zdravstvenom centru Vranje, gde je zbrinuta. Uviđaj na licu mesta izvršili su saobraćajni policijski službenici Policijske uprave Vranje po nalogu nadležnog tužilaštva.