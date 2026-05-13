Slušaj vest

U velikoj akciji srpske i policije Severne Makedonije, u kojoj je na osnovu razmene informacija između UKP, Službe za suzbijanje kriminala i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Severne Makedonije, u Skoplju uhapšen S. M. (42), prema pisanju makedonskih medija, uhapšene su još dve osobe.

Kako tvrde lokalni mediji, reč je o još jednom državljanu Srbije i jednom muškarcu iz Severne Makedonije, a koji se kao i S. M. sumnjiče da su planirali naručeno ubistvo u Skoplju. 

Hapšenje pripadnika kriminalne grupe iz Srbije u Severnoj Makedoniji Foto: MUP Srbije

- Prilikom pretresa stana i drugih prostorija u Skoplju gde je boravio S. M., pronađena je lična karta drugog lica izdata od strane Republike Srbije, crna taktička uniforma, vojni nož, manja količina marihuane, pištolj marke CZ i municija. Kako se sumnja, S. M. je u prethodnom periodu ilegalnim putem prešao na teritoriju Severne Makedonije i u toj zemlji, sumnja se, planirao izvršenje teških krivičnih dela za račun članova kriminalne grupe kojoj pripada, najverovatnije krivično delo ubistvo - saopšteno je ranije iz MUP Srbije. 

Makedonski mediji navode da je S. M. bio organizator likvidacije osobe, čiji identitet nije otkriven.

- Sumnja se da je S. M. bio glavna figura u pripremi naručenog ubistva u Skoplju. Pronađen je i uhapšen u "štek stanu"Po nalogu suda, izvršeni su pretresi na više lokacija u Skoplju - navode i dodaju da operativne informacije ukazuju da je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi koja je imala zadatak da u prestonici susedne države izvrši ubistvo. 

- Istražni organi rade na identifikaciji potencijalne mete, kao i pojedinaca koji su pružali logističku podršku osumnjičenima tokom  boravka u Severnoj Makedoniji - navode oni.

Ne propustiteHronikaUHAPŠEN PRIPADNIK KRIMINALNE GRUPE: U saradnji s našim UKP "pao" u Skoplju, sumnja se da je imao samo jedan zadatak (FOTO)
hapšenje S.M. Skoplje
Crna GoraZA NJIM TRAGAO INTERPOL: Na Božaju uhapšen državljanin Severne Makedonije po međunarodnoj poternici
6.jpg
HronikaU BEOGRADU UHAPŠEN TINEJDŽER SA POTERNICE: Makedonac (18) kog su tražili zbog smrti žene pobegao u Srbiju! Njegovi snimci sa Instagrama šokirali (foto)
Sait Saitov