Slušaj vest

"Škaljarac" Krsto Vujić koji je pre mesec dana ubijen u Barseloni, prema presretnutim Skaj porukama, otkro je da je ubio osobu pod nadimkom Zemun, kako bi sklonio potencijalno nezgodnog svedoka koji je sa njim i Milijem Bajramovićem učestvovao u likvidaciji Šćepana Roganovića 2020. u Herceg Novom.

Bajramović je, podsetimo, u ponedeljak posle višegodišnjeg skrivanja uhapšen u Riminiju u Italiji i odmah je prebačen u pritvor.

- Bolje ga zakopati, nego da progovori - napisao je, navodno, Vujić u jednoj od poruka pošto je policija pronašla stvari koje je osoba koju oslovljavaju nadimkom Zemun ostavila u štek stanu, nakon ubistva Šćepana Roganovića, zbog čega mu Bajramović odgovara "da bi bilo dobro da i njega završe".

Kako prenosi crnogorski portal Vijesti, Vujić i Bajramović, dogovorili su da ubiju saradnika, pošto je u Herceg Novom ubrzo posle zločina uhapšen i njihov saučesnik Miloš Đuričković.

Krsto Vujić ubijen u Barseloni Foto: Skaj



Nakon što su počele da cure informacije da je Đula, kako su zvali Đuričkovića, koji je postao svedok saradnik i sve ispričao u policiji, Vujić obavještava Bajramovića da je "na vezi sa Zemunom", koji mu je priznao da je napravio veliku grešku nakon ubistva Roganovića.

- Brate, evo sa Zemunom pola sata, možeš misliti šta je debil napravio - ostane mu neseser i zdravstvena knjižica. Još ga fino pitam: imaš li nešto da piše tvoje ime, kaže - ne. I to je policija našla. Sad mu objašnjavam šta da kaže policiji, što je bio dole, ako ga dignu gore. Čudo, života mi - saopštava Vujić Bajramoviću u glasovnoj poruci koju je poslao krajem februara 2020.

Bajramović, koji je kasnije identifikovan i optužen da je bio direktni izvršilac ubistva Šćepana Roganovića u februaru 2020. u Herceg Novom, zbog čega je za njim i bila raspisana poternica po kojoj je uhapšen, u tome vidi šansu da se izvuku.

- To može bit dobro za mene, daj da maloga maknemo. Ovo između nas brate. Bolje njega da optuže da ga je ubio, nego mene. Sad oni to lome, razumeš, nek se mali samo skloni brate negde... Brate, jer oni ako optuže njega, više ne mogu da promene, pa da stave da sam ja - kaže Bajramović i dodaje da "nikako to ne priča Zemunu".

- Ajde brate, skloniću ga negde, da vidimo oće li ga tražit - odgovara mu Vujić.

Bajramović: Ali bolje da optuže njega nego mene, pa nek mali ide za Južnu ili da ga završimo.

Vujić: Može brate.

Nakon nekog vremena, Bajramović pita da li je Zemunu rekao da se skloni, a ovaj odgovara potvrdno.

Mili Bajramović menjao lični opis Foto: Interpol Printscreen, Printscreen

Priču potom nastavljaju o uhapšenom Đuričkovića, nagađaju da li je u policiji progovorio, dogovaraju se o tome ko bi od advokata bio najbolji da ga preuzme, a onda konstatuju da će ga utišati njihova ekipa iz istražnog zatvora, gde je već smešten.

- Brate, evo sutra će Saša Boreta da dođe do Đule, a Jovan će advokata da mu uplati 1000 e, TV da mu kupi i on će ga preuzeti da ga brani i ako je što rekao kako ne treba Đula, moraće da menja izjavu, to će ga oni u zatvor stiskati - objašnjava Vujić.

U strahu šta bi Đuričković mogao da ispriča ukoliko postane svedok saradnik, ponovo se vraćaju na priču o Zemunu, kog vide kao novu opasnost.

- A brate moramo Zemuna dovatiti nekako, da je na oko brate. Zajeban je da ga uhapse brate - potencira Bajramović.

Vujić mu odgovara da je taj "kolega otišao u Novi Sad na jedno 15 dana”, da tamo neće imati kriptovani telefon, ali da mu je on već kazao da će ga ilegalno prebaciti u Bosnu: “Tako da možemo šta god oćeš uraditi”.

- Brate, da razmislimo, jer može da nas zakopa, bukvalno, a malo je prilično čudan. Svojeglav je. Ako umisli nešto, namestiće nas.

Vujić: Videćemo šta nam odgovara i to ćemo uradit. On nam se nikako ne može izgubiti jer oće da ide za Panamu da radi. A kriptu je prije bacio u reku zbog baznih stanica.

Šćepan Roganović ubijen u Herceg Novom Foto: Youtube prtscr / Novi Novi, Printscreen YouTube

Bajramović tvrdi da će maloga tražiti, a naročito kad u sistemu provere pasoš i utvrde da je “išao za Južnu, po Evropi, svugde”.

- Ajde neka prođe jedno par dana pa ćemo videti, ako bude frke da ga zakopamo - odgovara Vujić.

- Brate, samo ga fino navući. Ne možemo ga žalit stvarno brate. Evo nas ne žali niko - konstatuje Bajramović.

Vujić odgovara da ga briga za tog čoveka i da će ga zakopati tamo da gde ga niko nikada neće naći.

- Da, brate, nema šta, završit to, samo da prođe par dana, neka je na sigurnom i ti mu obećaj pasoš i za Južnu da ide ili tako nešto - odgovara Bajramović.

Inače, Vujić koji je pre mesec dana ubijen u Barseloni, dok je sedeo u društvu supruge i maloletnog deteta u martu 2020. obaveštava Bajramovića da je na putu za Španiju.

- A brate, šta si odlučio za Zemuna? To te ne pitah - pita ga Bajramović.

Novljanin odgovara da će u naredna dva dana to biti “završena priča”.

Sljedeći dan mu javlja da je prošao pasošku kontrolu i da je sve proteklo u redu, a onda mu naglašava da nikada nikome, pa ni prijateljima, ne kaže da su odlučili da završe Zemuna.

- Brate. Nikad nikom. Pa jel to završeno? - pita Bajramović.

- Jeste, brate, danas - odgovara Vujić 7. marta 2020. godine, u 18.40 časova.

Bajramović konstatuje da su sve to morali da urade jer ih je Đuričković prodao:

- E svašta šta se sve mora uraditi. Šta nam uradi đubre ono, sve bi mu u kuću pobio da mogu.

- Brate, mi moramo da nastavimo ratovati i da se čuvamo, jebi ga. Doćiće na red i Đulin brat, na komade ću ga iskidat.

Drugi kaže da najprije moraju lukavo odigrati i Đulu okrenuti da svedoči kako treba, i sve mu obećati.

- A onda, Bože zdravlja, da se završi kako treba, ubiti mu brata i njega i sve.

Bajramović brine šta da kažu drugima ako pitaju za Zemuna, navodeći da će ga verovatno tražiti:

- Znaće onaj drugi debeli da je kod tebe bio.

- Brate, već me pitao, lagano ću to sređivati - odgovara Vujić.

- Da brate, a ne smeš izgubit poverenje toga debelog... Da ti ne udari kontru on... Pazi se brate.

- Brate, sve to držim pod kontrolom - odgovara mu.

Četiri meseca nakon toga, 24. jula 2020. godine, Vujić obavještava da mu dolazi jedan iz Đenove, da mora da angažuje advokate, a onda se opet vraća na taj slučaj, ali pominju i ubistvo u Beogradu:

- Jeste, brate, evo dužan sam tim njegovim 2 kom (dva kg kokaina) što su u Bg zakopali onoga našeg, a ne znam ko su.

Bajramović je, podsetimo, uhapšen posle šest godina skrivanja. Osim za ubistvo Šćepana Roganovića u Herceg Novom, poternicu za njim raspisala je i Austrija, zbog ubistva Vladimira Roganovića i pokušaj ubistva Stefana Vilotijevića u Beču 2018.

Italijanski mediji objavili su da je akcija trajala duže od dva meseca i da je uhapšen u trenutku kada se pripremao za plastičnu operaciju promene ličnog opisa.