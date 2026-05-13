TRAGEDIJA NA KiM: Beba stara dve nedelje donesena u Dom zdravlja bez znakova života
Beba, stara dve nedelje, bez znakova života jutros je dovedena u Dom zdravlja u Mališevu, na Kosovu i Metohiji.
Ovo je za KoSSev potvrdio portparol policije za region Đakovice, Šeremet Eljezaj.
On navodi da je beba dovedena jutros oko 5.40 časova, od strane članova porodice.
Nakon toga, obaveštena je policija, istakao je Eljezaj.
Istraga je u toku.
Kurir.rs/Kossev
