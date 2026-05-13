U Kaluđerici se dogodila tragedija: radnik iz Azerbejdžana poginuo je kada se krov kuće obrušio na njega tokom adaptacije
Radnik koji je danas poginuo u Kaluđerici kada je pao sa krova je državljanin Azerbejdžana.
On je sa ostalim radnicima radio na adaptaciji kuće.
U jednom momentu na čoveka se obrušio krov kuće u Kosmajskoj ulici u Kaluđerici.
Na lice mesta stigli su policija i Hitna pomoć.
Lekari su učinili sve da spasu radnika, ali mu nažalost nije bilo spasa.
Kurir.rs/Telegraf
