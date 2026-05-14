M. G. (29), koji je noćas ubijen mačetom u Obrenovcu , u trenutku zločina nalazio se u kućnom pritvoru sa nanogicom , saznaje Kurir.

- On je u vreme zločina bio u kućnom pritvoru sa nanogicom zbog krivičnog dela razbojništvo . Noćas je samovoljno napustio stan u kojem je izdržavao meru pritvora - kaže izvor Kurira upoznat sa slučajem.

Podsetimo, mladić je ubijen na ulici u Obrenovcu kada ga je, kako se sumnja, napadač mačetom ubo u stomak. Ekipa Hitne pomoći pokušala je da ga spase, ali je on uprkos naporima lekara preminuo od zadobijenih povreda. Policija intenzivno traga za napadačem i utvrđuje sve okolnosti krvavog obračuna.