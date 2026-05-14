Nakon kraće rasprave, u sredu uveče, došlo do fizičkog obračuna između rođaka u selu Jastrebac kod Vladičinog Hana, nakon čega je jedan od njih usled povreda preminuo.

- Izvršen je uviđaj i konstatovano da je ”najverovatnije dana 13. maja oko 19.05 sati između osumnjičenog S. S. i oštećenog sada pokojnog Svetomira Stojiljkovića, nakon kraće rasprave u dvorištu njegove kuće došlo do fizičkog obračuna, gde je Slobodan upotrebom podesnog predmeta najverovatnije “drvene motke” više puta udario Svetomira u predelu glave i ruke i na taj način istog lišio života - kažu iz VJT u Vranju.

Po nalogu VJT Vranje, biće izvršena obdukcija leša pokojnog.

Osumnjičenom određena mera zadržavanja u trajanju do 48 sati.

Kurir.rs/Blic.rs

