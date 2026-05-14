Slušaj vest

Najstariji sin Milete Miljanića Majka, jednog od vođa kriminalne grupe "Amerika", poginuo je juče u teškoj saobraćajnoj nesreći

u Barajevu.

Kako saznajemo, juče oko 16.40h u Svetosavkoj ulici u Barajevu dogodila se saobraćajna nezgoda u kojoj su učestvovali motociklista i automobil. Motociklista (1989) preminuo na VMA, oko 17.30h.

Prema nezvaničnim informacijama, do stravičnog sudara došlo je kada je Miljanić, upravljajući motociklom, pokušao da pretekne automobil marke "opel" na mestu gde je to strogo zabranjeno neisprekidanom uzdužnom linijom. U tom trenutku, vozač automobila je počeo skretanje ulevo na jedan parking.

Motocikl je prednjom desnom stranom silovito udario u zadnji levi deo "opela". Od siline udarca, Miljanić je zadobio povrede opasne po život. Takođe, kako se nezvanično saznaje, N.M. nije imao položen vozački ispit za upravljanje motociklom. Motociklista je u trenutku nesreće nosio zaštitnu kacigu. Vozač "opela" je podvrgnut testiranju i utvrđeno je da nije imao alkohola u krvi.

Nadležno tužilaštvo naložilo je da se telo nastradalog pošalje na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Mileta Miljanić godinama se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom „Amerika“, koja je u pojedinim izveštajima bezbednosnih službi i medija označavana kao jedna od organizacija povezanih sa međunarodnim krijumčarenjem narkotika. Prema dostupnim podacima, deo života proveo je između Srbije i Sjedinjenih Američkih Država, gde je bio predmet interesovanja pravosudnih organa. Italija ga je u jednom periodu potraživala zbog sumnji u veze sa švercom droge, dok je u SAD takođe bio obuhvaćen sudskim postupcima, ali bez konačnog pravosnažnog epiloga.