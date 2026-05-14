Komšije porodice ubijenog Mišela G. (29) iz Obrenovca kažu da su ostali u šoku nakon zločina koji se sinić dogodio, kako kažu, praktično na pragu žrtvine porodične kuće.

- Svi smo van sebe, niko ne može da veruje da se ovako nešto dogodilo. Ubili su ga maltene ispred vrata kuće - pričaju za Kurir potresene komšije.

Prema njihovim rečima, Mišel G. je kobne noći izašao iz dela porodične kuće u kojoj je boravio,dok mu je otac u tom trenutku bio u spavaćoj sobi i nije ni slutio šta se dešava u dvorištu.

Kako navode, zbog nanogice i mere kućnog pritvora, mladić se nije udaljavao od kuće, već je izašao samo do pomoćnog dela objekta u svom dvorištu.

- Nije on nigde mogao da ode, stalno je bio tu oko kuće. Samo je izašao napolje da pređe dva koraka do tog dela kuće i tada su upali napadači. Deluje kao da su tačno znali kada će izaći - kaže jedan od komšija za Kurir.

Stanari ovog dela Obrenovca veruju da su napadači došli sa jasnom namerom da ga ubiju i da je zločin unapred isplaniran.

- Upali su pravo u dvorište. To je najstrašnije od svega, što se sve desilo tu, pred kućom, u kojoj mu je porodica bila - navodi sagovornik.

Ubijeni Mišel G. Foto: Društvene Mreže

Ispred kuće porodice ubijenog Mišela G. tokom jutra okupljali su se rodbina, prijatelji i komšije.

- Od ranog jutra dolaze kako bi izjavili saučešće porodici. Na jednom stolu gorela je sveća, a mnogi su ostavljali i cveće na mestu gde je mladić ubijen - dodaje naš izvor.

Podsetimo, ubijeni Mišel G. bio je u kućnom pritvoru zbog krivičnog dela razbojništva. Njega su sinić, navodno, napala dvojica mušakaraca mačetom. Koban je bio ubod u grudi.