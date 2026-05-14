Slušaj vest

Nestanak Aleksandra Nešovića, zvanog Baje, koji se dovodio u vezu sa kriminalnom grupom Dejana Stojanovića Keke, prijavljen je policiji, potvrđeno je Kuriru.

Kako kaže naš izvor, Nešovićev nestanak nadležnim organima prijavila je njegova supruga u Beogradu.

- Utvrđuju se okolnosti nestanka - kaže izvor.

Prema našim nezvaničnim saznanjima, istovremeno kada je prijavljen nestanak Nešovića, nestanao je još jedan muškarac koji se dovodi u vezu sa njim.

- Ta osoba je iz kriminalnog miljea. Utvrđuje se šta se tačno dogodilo i na koji način su nestanci povezani - kaže izvor.

Podsetimo, ime Aleksandra Nešovića u javnosti je poslednji put pominjano u januaru ove godine, kada se, kako se sumnjalo, našao na meti plaćenih ubica.

Šveđanin i devojka

- Pre skoro četiri meseca, 31. januara, usred bela dana državljanin Švedske, maskiran u dostavljača hrane, ušao je u resotan na Senjaku. Kako su istražitelji utvrdio, on je tu došao s namerom da izvrši naručeno ubistvo, međutim plan mu je propao i on je uhapšen.Zajedno sa njim je tada uhapšena i devojka iz Južne Afrike, koja ga je do restorana dovezla motorom i čekala ga na motoru ispred - podseća izvor i dodaje da je tada za jednim stolom u restoranu sedeo Aleksandar Nešović Baja sa Ž.V.

Šveđanin i devojka iz Južne Afrike Foto: Kurir